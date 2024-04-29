舞台劇獎以風為主題　劇協會長：句句正面，大家唔好聯想唔好估

「第32屆香港舞台劇獎頒獎禮」今晚（29日）在灣仔碼頭Pier 1929舉行，去年的頒獎嘉賓多次以「紅橋、紅線」為主題，藝術發展局遂下調對劇協的資助。香港戲劇協會會長馮祿德今日在頒獎禮見傳媒時表示，「會用好似咩都冇發生過嘅心態去做」，劇協會一直本乎初心，以及合法、合理、合情的原則去表演，「唔會踩任何觸犯法律嘅嘢」。



馮祿德表示，今次頒獎禮主題是「風」，他重申「大家唔好聯想、唔好估」，「風」有將劇協藝術者的不同風格、風采形成風尚的意味，「係句句正面」，亦有「用清新嘅風吹走以往陰霾、吹走晒唔好嘅嘢」的意思。



會用好似咩都冇發生過嘅心態去做 劇協會長馮祿德

去年的舞台劇獎頒獎禮有漫畫家尊子，以及前港台記者蔡玉玲擔任頒獎嘉賓，他們在台上多次以「紅橋、紅線」為主題，其後藝發局向劇協發出信件，認為嘉賓的主持內容「意有所指、語帶雙關，藝發局不能苟同，所以有必要決斷作出下調資助的決定」。

劇協會長馮祿德在會場接受傳媒採訪時表示，今次舉辦舞台劇獎的心情是平靜、輕鬆的，「會用好似咩都冇發生過嘅心態去做」，至於問及會否再向藝發局申請舉辦頒獎禮的資助，或以今晚的頒獎禮向藝發局表示姿態，馮祿德表示，今晚的表演「唔係一個表態，會本住平常心態盡量做到最好」，而劇協亦一直為市民提供健康的精神娛樂，因此，申請藝發局的資助亦十分合理，「如果唔批先再算，出年有冇錢唔知，但相信船到橋頭自然直。」

主題「風」是取其善意：「揀白面、好嘅意思去講」

今年頒獎禮的主題為「風」，馮祿德強調大家「唔好聯想、唔好估」，風是天然界現象，壞的風有歪風、罡風，而好的則有春風、和風。

今次講到明，我哋取其善意，唔係揀黑面，係揀白面、好嘅意思去講。 劇協會長馮祿德

他說在疫情過後，劇協齊心重建香港，醉心在藝術創中中，就像一股一股的氣流匯聚成不同風格、風采，形成風尚，「係句句正面」，而以風為主題亦有吹走陰霾意思。

用清新嘅風吹走以往陰霾、吹走晒唔好嘅嘢。 劇協會長馮祿德

至於被問及在頒獎禮劇目、嘉賓上有否篩選，則表示劇協會本乎初心，以及合法、合理、合情的原則去表演，「唔會踩任何觸犯法律嘅嘢。」

「你問我係咪被打壓、封殺呢，我唔鍾意呢啲字眼！」他表示，因為大家都願意追隨政府指出的光明方向，「咁點解要有敵我對立呢，大家一齊做好佢唔好咩？」至於未來會怎樣，他則表示會樂觀態度去看待。

他指在疫情期間，劇協的表演都是以振奮人心為主題，而頒獎禮的新構思「不一定係因為目前環境、要顧忌甚麼而作出遷就」，改變可能是因客觀環境，如文學發展都一直求新求變，「當然你估測我哋係咪咁嘅意思呢，我哋最怕估測，話畀你聽係又唔信，唔係又唔信」。

▼2023年6月 第31屆香港舞台劇獎頒獎禮▼

