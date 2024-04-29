舞台劇獎頒獎禮不設嘉賓　得獎者冀政府繼續讓業界發展舞台劇

香港戲劇協會上屆頒獎禮被指有「不妥內容」，遭藝發局停止對今屆頒獎禮發出資助，康文署亦不贊助頒獎禮場地。戲協今另覓地方繼續舉行香港舞台劇獎頒獎禮，方式更以往頒獎禮不同，不再邀請頒奬嘉賓及另設主持人主持頒獎禮，而是改為戲協協事輪流主持，並由得獎者為宣布下一位獎項得獎者及頒獎。



其中以《植物人》榮獲最佳導演（悲劇/正劇） 的黃呈欣在得獎後表示，希望香港政府依然可以相信舞台劇可以賺錢，繼續讓業界發展舞台劇。此外，獲終生成就獎的著名戲劇導演毛俊輝雖未能現場領獎，他在預先錄影的得獎感言時指出，舞台劇頒獎禮可以給予業界很多認同及關注，形容是「一把好好嘅聲音」，希望繼續鼓勵大家為舞台做好自己，更期待業界在未來日子繼續發光發熱。



+ 6

藝發局早前宣布暫停資助由香港戲劇協會主辦的香港舞台劇獎頒獎禮，理由是新增頒獎禮主題、邀請文藝界以外的嘉賓頒獎等，形容是偏離以往做法，事前亦無主動與藝發局商討。戲協其後召開記者會批評相關指控無理，損害業界尊嚴，又強調即使資源匱乏，協會仍會繼續肩負使命。

戲協其後宣布成功覓灣仔私人場地舉行頒獎禮，並在今日繼續舉行香港舞台劇獎頒獎禮。今屆頒獎禮流程明顯與以往幾屆不同，不再邀請頒奬嘉賓及另設主持人主持頒獎禮，而是改為戲協協事輪流主持，並由得獎者為宣布下一位獎項得獎者及頒獎，另亦沒有了表演環節。

會長馮祿德在開場發言時亦有解釋，今屆頒獎禮以「風」為主題，希望作出新嘗試，頒獎禮會與以往方式有不同。他又指，指業界在疫後的香港致力創作，創作出不同的風格的作品，可以滋養生命，可以感化人生，「吹走以往陰霾，我哋戲劇人會傾力尊注於創作，本乎初心。」

不少得獎者在獲獎後都有上台多謝劇協，令頒獎禮可以繼續舉行，其中以《史家本第二零二三回之伏虎降龍》榮獲最佳導演（喜劇/鬧劇）的 方俊杰表示，感謝劇協排除萬難令頒獎禮可以繼續發生，並指香港的劇壇一定可以繼續行下去。

以《植物人》榮獲最佳導演（悲劇/正劇） 的黃呈欣在得獎後則笑言「自己唔會亂講嘢」，但希望香港政府依然可以相信舞台劇可以賺錢，「即使在戰爭或瘟疫時期，藝術都係需要，我哋可以以古諷今，可以睇返歷史」，所以希望政府可以繼續讓業界發展舞台劇。會長馮祿德在聽後亦笑言，「我哋已經難，有咗你（黃呈欣）係難上加難，但我哋會繼續去！」

著名戲劇導演毛俊輝獲得終生成就獎。（劇協Facebook直播截圖）

此外，在派發終生成就獎的時候，會長馮祿德提到，當自己初時表示希望派發獎項予接觸著名戲劇導演毛俊輝時，曾憂慮其會否因今屆情況而令其感到為難，但毛俊輝卻指願意接受此獎項，惜今日到外地工幹而未能出席。毛俊輝在預先錄影的得獎感言時指，今次頒獎禮是一個好好機會希望鼓勵大家繼續為舞台做好自己，並指舞台劇頒獎禮可以給予業界很多認同及關注，形容是「一把好好嘅聲音」，更期待業界在未來日子繼續發光發熱。

▼2023年6月 第31屆香港舞台劇獎頒獎禮▼

