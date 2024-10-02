濫用公屋｜新申報周期本月展開　房委會今向三類公屋租戶發申報表

房委會去年起加強打擊濫用公屋，過去兩個年度收回共5,000個單位。房委會今日（2日）表示，新申報周期本月開始，今日已向住滿15年的全長者戶、入住剛滿兩年的非全長者戶、到期申報的富戶派發申報表，收到表格的租戶需於下月30日前交回表格。



房委會今日（2日）向三類租戶派發申報表。（資料圖片）

自去年起，房委會修改公屋申報周期，由以往住滿十年的租戶，需每兩年向房委會申報一次，改為所有公屋戶都需每兩年申報一次。房屋署署長羅淑佩早前表示，房署過去兩年已收回5,000個單位，數目相當於一條中型屋邨。

到期申報富戶、住滿15年全長者戶、滿兩年非全長者戶需要申報

房委會今日在社交媒體表示，新一輪的申報周期剛於10月展開，當局已將申請表派入三類住戶的信箱。

其中，全部家庭成員均年滿60歲、住滿15年的全長者戶，需填報「居住情況申報表」，申報居住情況。

至於剛滿兩年的非全長者戶，署方已向他們發出「居住情況及擁有香港住宅物業詳情申報表」，除申報居住情況，租戶亦需申報在港是否擁有住宅物業。

第三類為到期申報入息、資產的「富戶」，他們會收到「居住情況申報表」及「富戶政策申報表」。

房委會今日（2日）向三類租戶派發申報表。（房委會圖片）

最遲11月30日交回表格 拒絕或遲申報者 將被終止租約

房委會提醒，租戶收到表格後，需申報所有家庭成員的資料。租戶需於今年11月30日或之前填妥及簽署表格，交回所屬屋邨辦事處，亦可選擇掃瞄表格上嘅二維碼，以電子方式填寫及用「智方便 +」作電子簽署遞交表格。

房委會強調，拒絕或遲申報的租戶，其公屋單位的租約將被終止。