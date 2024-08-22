濫用公屋｜房協上半年收209宗舉報　女子呈資料篤前男友違規居住

城中熱話《東張西望》何伯及何太多次被網民舉報濫用公屋，房屋署近年「打濫」也收回5,000個單位。另一提供出租公共屋邨的房屋協會，今年頭半年接獲209宗濫用公屋舉報，接近去年全年的2.5倍。



房協正在跟進部份個案，當中有情侶分手後，女方舉報前男友身家豐厚，不符居出租公屋，由於資料甚仔細，故房協展開調查；又有居民見鄰居經常「飲好貴好貴的酒」，質疑經濟條件超出入住公屋資格而作出舉報。



+ 7

去年10月更推出網上舉報濫用公屋系統

房協近年推行打擊濫用公屋加強措施，去年10月更推出網上舉報系統，可以具名或不具名舉報，收到的數字大幅增加。房協總監（物業管理）潘源舫表示，今年1月至6月接獲209宗舉報，接近去年全年85宗的2.5倍，約六成是網上舉報，反映居民對加強打擊濫用公屋的意識提高。

潘表示，目前有數宗個案在處理中，其中有一宗涉及一對已分手情侶，女方舉報男方違規居住公屋單位；另一宗是有居民眼見鄰居經常「飲好貴好貴的酒」，懷疑不符居住出租單位條件。

房協總監（物業管理）潘源舫表示，今年1月至6月接獲209宗舉報濫用公屋，約六成是網上舉報。（倪清江攝）

發現有20部租戶車輛持中港車牌 正核實資料

除了收舉報，潘源舫透露也有主動出擊，如查看《小紅書》等社交媒體，會否有租戶在網上放租或分租單位。他提到早前舉報有人出租家維邨，但查證後屬已補地價單位。

他又表示，住戶車輛如持有中港車牌，是偵測濫用公屋的其中一個線索，已提升前線員工警覺性，教他們識別名車及留意特別車牌。他指早前發現有20個持中港車牌的車輛停泊於房協轄下出租屋邨月租停車位，如有關車輛經核實後屬於富戶政策下的租戶，便會將車輛價值納入資產計算中。

房協總監（物業管理）潘源舫表示，有女子舉報前男友濫用公屋。（倪清江攝）

調查人員會進行家訪 違規租戶易露破綻

潘源舫強調房協一直致力打擊濫用公屋，並會隨機抽選租戶申報的資料進行深入調查，如發現虛報資料情況，定必嚴肅處理。他透露調查人員也會進行家訪，若是違規租戶，很多時答不到問題而露破綻。

根據現有策政，如租戶因濫用公屋而被數收回單位，承租人及家人之後五年都不可申請房協或房委會的出租公屋，「等上樓又要五年，一來一回就十年！」