羅淑佩專訪｜揭青衣公屋戶「租上租」 獲特首送好橋打擊濫用公屋
「上任之前，（房屋局）何永賢局長已經同我講，房屋署其中一個好重要工作係打擊濫用」—— 公屋資源珍貴，專責打擊濫用的房屋署署長羅淑佩接受《香港01》專訪時說，正審視4月第二輪公屋資產申報有否「古怪」個案，至今有1,840戶主動交出單位，「愈遲交（申報）就愈去睇睇有冇嘢先。」她強調有真憑實據才收回公屋，更獲特首好橋聘退休警助偵查，「唔會話打擊到無辜」，坦言過往處理寬容，相信社會已感受到決心。
羅淑佩透露，青衣長康邨一個公屋單位擬非法「租上租」，孫仔挪用婆婆的公屋向他人商議分租，終被房署收回單位，「個公屋唔係你嘅資產，唔係畀你自由租出去謀利㗎嘛」，即使單位最終沒出租亦是違規，「唔好話無租約就無事，口頭承諾都係合約嚟。」她說每次訪問刊出後，都有很多富正義感的市民舉報濫用，提到《香港01》是有影響力的傳媒，報道後可加強正確使用公屋的意識。
羅淑佩專訪系列・一
由「公屋妹」走到房屋署署長 羅淑佩著緊珍貴公屋資源
公屋出身的羅淑佩，小時候家境清貧，與父母居住葵涌石蔭邨，直至大學畢業搬出來自住，加入政府後再為父親購買單位，冀讓出公屋予有需要人士，這名廿載「公屋妹」感恩公屋給予向上流動的機會，到今天執掌房屋署，對公屋資源特別着緊。
好多人問我哋點解依家好似突然神勇（打擊濫用公屋）咁呀，點解以前唔做呀咁，其實一直都好想做。
上任前局長囑托打擊濫用公屋 聘8名退休警偵查放蛇
羅淑佩憶起房屋局局長何永賢對打擊濫用公屋同樣緊張，「其實我未上任之前，去搵何永賢局長拜會佢，佢已經同我講，房屋署其中一個好重要工作係打擊濫用。」上任後，房署聘請退休警務人員協助偵查濫用個案，「房屋署可能都係文職人員比較多，唔係好懂得點樣去偵查，甚至依家講到去放蛇，請退休警務人員都係特首畀我哋嘅橋嚟。」
現時有2名退休警司及6名退休警務人員負責打濫，房署人員經訓練後，她形容打濫更有成效。
第二輪資產申報1840戶主動交出單位 先審查遲申報者
上任房屋署署長一年，羅淑佩積極打擊濫用公屋，4月起展開第二輪25.4萬名公屋戶資產申報，至今99.9%住戶已呈交申報，尚餘70戶欠交，已發出收回單位通知書，她表示處理時亦要兼顧人情，「係佢唔啱，但係佢要搵間屋搬，我哋都要讓一啲時間俾佢哋，佢流離失所都唔係我哋樂見，一般三幾個月通融，原則上一個月要搬」，期間向租戶批出「暫准居住證」，嚴重濫用個案可能會被起訴，增加阻嚇力。
愈遲交就愈去睇睇有冇嘢先啦，如果係一早交，咁梗係應該都對自己信心大啲。
羅淑佩說，稍後聯同土地註冊處檢視有否違規個案，會先審查遲交的個案，「有冇一啲有古怪呢，我哋要查過先知，會逐張去睇。」她指部份遲交個案並非故意，舉例有家長4、5月時陪子女到外國讀書，未及時回來簽名申報資產，「佢交唔到啫，依家可以簽名交返嚟。」
過往較寬容處理濫用 社會現在感受到房署決心
自第二輪逾25萬公屋戶資產申報展開後，羅淑佩說有1,840戶主動交出單位，「咁啱其實佢買咗我哋居屋啦，或者係綠置居啦，就嚟入伙啦，又或者佢買咗私樓，又或者佢明知資產都係過，與其要俾你要我走，不如自己走啦。」她說過往處理濫用公屋可能比較寬容，現在清楚告訴租戶，社會都感受到房署的決心。
有濫用公屋變健身室、剪髮舖 羅淑佩：向我哋租返間舖
「健身室呀、剪頭髮呀，幫人電髮呀都有嘅」—— 濫用公屋情況屢見不鮮，羅淑佩每每談起都頗為勞氣，「公屋當然唔可以拎來畀你做商業行為啦，如果要經營咪向我哋租返間舖囉。」
嘩！明目張膽，我呢間屋你上嚟租啦，租咗我俾個床位你。
孫仔擬分租青衣長康邨婆婆公屋予朋友的朋友 最終被收屋
除了公屋當商舖，羅淑佩透露房署憑線索揭發青衣長康邨有公屋單位擬非法「租上租」謀利，一名孫仔見婆婆可能不常在公屋居住，擬將婆婆的公屋分租予朋友的朋友，「佢都認咗，『我係諗住識吓朋友啫，點知個對象又帶埋另一啲人上嚟，我就見係咁不如同佢傾吓租間屋俾佢啦』。我哋唔知道係真定假，起碼你曾經將呢間屋放租，呢個唔啱嘅」，最終房署發出遷出通知書，收回單位。
今年初有人放租該單位，面積220平方呎，一房間隔並設獨立廚廁，提供梳化、衣櫃等家具，月租索價7,500元，比單位原來的1,000多元月租高出約6倍。
有時啲人左右隔離唔係好啱，可能晾衫、平時有啲聲音，唔係幾和諧有私怨，佢嚟投訴，你係咪就咁輕易趕人走？當然唔係啦，我哋查證過有真憑實據先會做事，唔會話打擊到無辜。
羅淑佩：口頭承諾出租已算是合約 即違反租約條款
羅淑佩提醒，不論是否成功分租公屋單位，或者有否簽訂租約，只要公屋租戶曾經口頭承諾出租，已算是合約，違反租約條款，「無論你話租個床位又好，租間房又好，成間租出去又好，公屋唔係你嘅資產，所以唔係畀你自由租出去謀利㗎嘛」，苦口婆心提醒租戶「總言之你住就住啦，做咩要攞間屋出去租呢。」
有公屋戶持有深圳住宅和商舗物業 終被收回公屋
濫用公屋的個案，不只涉及在香港持有物業，至今有12宗個案因在內地或澳門持有物業，超出資產限額須收回公屋。羅淑佩分享其中一宗個案，有公屋租戶在深圳持有一個住宅物業和一個商舗物業，亦有個案是澳門持有物業，強調違規與否取決於境外物業的價值，而在香港則一旦有持住宅單位，即屬違規。
你個祖屋如果係一棟大樓，然後你自己擁有嘅，阿爺留落嚟都係你自己資產；有啲祖屋可能係某鄉鎮有間小屋，仲要係幾個堂兄弟姊妹一齊分，間祖屋有啲破爛仲要出錢維修，我哋估價真係唔值錢，每個個案有唔同。
兩年「打濫」收回5000單位 羅淑佩：勿以小而不為之
兩年間，房署打擊濫用公屋行動「打咗一條邨」，收回5,000個單位。「勿以小而不為之啦，如果係一件好事」，羅淑佩說社會對於打濫的共識比較強，大家都接受公屋是珍貴的社會資源，不應該濫用，讓出單位予其他有需要家庭。
《香港01》有影響力 羅淑佩冀增強正確使用公屋意識
不過，羅淑佩笑言社會上有種錯覺，「好似似乎人人都有朋友個朋友就係濫用公屋，大家有個印象可能係好多，實際上絕大部份公屋住戶都安份守己，符合規矩」，希望不會令大家認為所有住公屋的人都可能在濫用。她說每次經過傳媒報道打擊濫用公屋後，都多了一批富正義感的市民舉報，《香港01》「播出嚟又咁有影響力」，報道後可加強正確使用公屋的意識。
至於房署早前研究仿效「好市民獎」設打擊濫用公屋舉報制度，羅淑佩透露很快會公布詳情。