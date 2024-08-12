羅淑佩專訪｜揭青衣公屋戶「租上租」　獲特首送好橋打擊濫用公屋

「上任之前，（房屋局）何永賢局長已經同我講，房屋署其中一個好重要工作係打擊濫用」—— 公屋資源珍貴，專責打擊濫用的房屋署署長羅淑佩接受《香港01》專訪時說，正審視4月第二輪公屋資產申報有否「古怪」個案，至今有1,840戶主動交出單位，「愈遲交（申報）就愈去睇睇有冇嘢先。」她強調有真憑實據才收回公屋，更獲特首好橋聘退休警助偵查，「唔會話打擊到無辜」，坦言過往處理寬容，相信社會已感受到決心。



羅淑佩透露，青衣長康邨一個公屋單位擬非法「租上租」，孫仔挪用婆婆的公屋向他人商議分租，終被房署收回單位，「個公屋唔係你嘅資產，唔係畀你自由租出去謀利㗎嘛」，即使單位最終沒出租亦是違規，「唔好話無租約就無事，口頭承諾都係合約嚟。」她說每次訪問刊出後，都有很多富正義感的市民舉報濫用，提到《香港01》是有影響力的傳媒，報道後可加強正確使用公屋的意識。



羅淑佩專訪系列・一



房屋署署長羅淑佩上任一年，接受《香港01》專訪時說，上任之前房屋局局長何永賢已跟她說打擊濫用公屋是房署很重要的工作之一。（廖雁雄攝）

房屋署署長羅淑佩上任一年，接受《香港01》記者潘耀昇、江麗盈訪問。（馬楚烽攝）

由「公屋妹」走到房屋署署長 羅淑佩著緊珍貴公屋資源

公屋出身的羅淑佩，小時候家境清貧，與父母居住葵涌石蔭邨，直至大學畢業搬出來自住，加入政府後再為父親購買單位，冀讓出公屋予有需要人士，這名廿載「公屋妹」感恩公屋給予向上流動的機會，到今天執掌房屋署，對公屋資源特別着緊。

好多人問我哋點解依家好似突然神勇（打擊濫用公屋）咁呀，點解以前唔做呀咁，其實一直都好想做。 房屋署署長羅淑佩

上任前局長囑托打擊濫用公屋 聘8名退休警偵查放蛇

羅淑佩憶起房屋局局長何永賢對打擊濫用公屋同樣緊張，「其實我未上任之前，去搵何永賢局長拜會佢，佢已經同我講，房屋署其中一個好重要工作係打擊濫用。」上任後，房署聘請退休警務人員協助偵查濫用個案，「房屋署可能都係文職人員比較多，唔係好懂得點樣去偵查，甚至依家講到去放蛇，請退休警務人員都係特首畀我哋嘅橋嚟。」

現時有2名退休警司及6名退休警務人員負責打濫，房署人員經訓練後，她形容打濫更有成效。

羅淑佩說，4月起展開第二輪25.4萬名公屋戶資產申報，至今99.9%住戶已呈交申報，尚餘70戶欠交。（廖雁雄攝）

第二輪資產申報1840戶主動交出單位 先審查遲申報者

上任房屋署署長一年，羅淑佩積極打擊濫用公屋，4月起展開第二輪25.4萬名公屋戶資產申報，至今99.9%住戶已呈交申報，尚餘70戶欠交，已發出收回單位通知書，她表示處理時亦要兼顧人情，「係佢唔啱，但係佢要搵間屋搬，我哋都要讓一啲時間俾佢哋，佢流離失所都唔係我哋樂見，一般三幾個月通融，原則上一個月要搬」，期間向租戶批出「暫准居住證」，嚴重濫用個案可能會被起訴，增加阻嚇力。

愈遲交就愈去睇睇有冇嘢先啦，如果係一早交，咁梗係應該都對自己信心大啲。 房屋署署長羅淑佩

羅淑佩說，稍後聯同土地註冊處檢視有否違規個案，會先審查遲交的個案，「有冇一啲有古怪呢，我哋要查過先知，會逐張去睇。」她指部份遲交個案並非故意，舉例有家長4、5月時陪子女到外國讀書，未及時回來簽名申報資產，「佢交唔到啫，依家可以簽名交返嚟。」

羅淑佩說，第二輪25.4萬名公屋戶資產申報，有1,840戶主動交出單位。（廖雁雄攝）

過往較寬容處理濫用 社會現在感受到房署決心

自第二輪逾25萬公屋戶資產申報展開後，羅淑佩說有1,840戶主動交出單位，「咁啱其實佢買咗我哋居屋啦，或者係綠置居啦，就嚟入伙啦，又或者佢買咗私樓，又或者佢明知資產都係過，與其要俾你要我走，不如自己走啦。」她說過往處理濫用公屋可能比較寬容，現在清楚告訴租戶，社會都感受到房署的決心。

羅淑佩透露房署揭發青衣長康邨有公屋單位擬非法「租上租」謀利最終房署發出遷出通知書，收回單位。（廖雁雄攝）

有濫用公屋變健身室、剪髮舖 羅淑佩：向我哋租返間舖

「健身室呀、剪頭髮呀，幫人電髮呀都有嘅」—— 濫用公屋情況屢見不鮮，羅淑佩每每談起都頗為勞氣，「公屋當然唔可以拎來畀你做商業行為啦，如果要經營咪向我哋租返間舖囉。」

嘩！明目張膽，我呢間屋你上嚟租啦，租咗我俾個床位你。 房屋署署長羅淑佩

孫仔擬分租青衣長康邨婆婆公屋予朋友的朋友 最終被收屋

除了公屋當商舖，羅淑佩透露房署憑線索揭發青衣長康邨有公屋單位擬非法「租上租」謀利，一名孫仔見婆婆可能不常在公屋居住，擬將婆婆的公屋分租予朋友的朋友，「佢都認咗，『我係諗住識吓朋友啫，點知個對象又帶埋另一啲人上嚟，我就見係咁不如同佢傾吓租間屋俾佢啦』。我哋唔知道係真定假，起碼你曾經將呢間屋放租，呢個唔啱嘅」，最終房署發出遷出通知書，收回單位。

今年初有人放租該單位，面積220平方呎，一房間隔並設獨立廚廁，提供梳化、衣櫃等家具，月租索價7,500元，比單位原來的1,000多元月租高出約6倍。

羅淑佩透露房署揭發青衣長康邨有公屋單位擬非法「租上租」謀利。（資料圖片/陳蕾蕾攝）

有時啲人左右隔離唔係好啱，可能晾衫、平時有啲聲音，唔係幾和諧有私怨，佢嚟投訴，你係咪就咁輕易趕人走？當然唔係啦，我哋查證過有真憑實據先會做事，唔會話打擊到無辜。 房屋署署長羅淑佩

羅淑佩提醒，不論是否成功分租公屋單位，或者有否簽訂租約，只要公屋租戶曾經口頭承諾出租，已算是合約。（廖雁雄攝）

羅淑佩：口頭承諾出租已算是合約 即違反租約條款

羅淑佩提醒，不論是否成功分租公屋單位，或者有否簽訂租約，只要公屋租戶曾經口頭承諾出租，已算是合約，違反租約條款，「無論你話租個床位又好，租間房又好，成間租出去又好，公屋唔係你嘅資產，所以唔係畀你自由租出去謀利㗎嘛」，苦口婆心提醒租戶「總言之你住就住啦，做咩要攞間屋出去租呢。」

濫用公屋的個案包括有公屋租戶在深圳持有一個住宅物業和一個商舗物業，亦有個案是澳門持有物業。（資料圖片/廖雁雄攝）

有公屋戶持有深圳住宅和商舗物業 終被收回公屋

濫用公屋的個案，不只涉及在香港持有物業，至今有12宗個案因在內地或澳門持有物業，超出資產限額須收回公屋。羅淑佩分享其中一宗個案，有公屋租戶在深圳持有一個住宅物業和一個商舗物業，亦有個案是澳門持有物業，強調違規與否取決於境外物業的價值，而在香港則一旦有持住宅單位，即屬違規。

你個祖屋如果係一棟大樓，然後你自己擁有嘅，阿爺留落嚟都係你自己資產；有啲祖屋可能係某鄉鎮有間小屋，仲要係幾個堂兄弟姊妹一齊分，間祖屋有啲破爛仲要出錢維修，我哋估價真係唔值錢，每個個案有唔同。 房屋署署長羅淑佩

兩年間，房署「打咗一條邨」收回5,000個單位，羅淑佩說：「勿以小而不為之啦，如果係一件好事」。（廖雁雄攝）

兩年「打濫」收回5000單位 羅淑佩：勿以小而不為之

兩年間，房署打擊濫用公屋行動「打咗一條邨」，收回5,000個單位。「勿以小而不為之啦，如果係一件好事」，羅淑佩說社會對於打濫的共識比較強，大家都接受公屋是珍貴的社會資源，不應該濫用，讓出單位予其他有需要家庭。

羅淑佩說每次經過傳媒報道打擊濫用公屋後，都多了一批富正義感的市民舉報，《香港01》「播出嚟又咁有影響力」，報道後可加強正確使用公屋的意識。（廖雁雄攝）

羅淑佩在翻看《香港01》劏房系列報道相片。（廖雁雄攝）

《香港01》有影響力 羅淑佩冀增強正確使用公屋意識

不過，羅淑佩笑言社會上有種錯覺，「好似似乎人人都有朋友個朋友就係濫用公屋，大家有個印象可能係好多，實際上絕大部份公屋住戶都安份守己，符合規矩」，希望不會令大家認為所有住公屋的人都可能在濫用。她說每次經過傳媒報道打擊濫用公屋後，都多了一批富正義感的市民舉報，《香港01》「播出嚟又咁有影響力」，報道後可加強正確使用公屋的意識。

至於房署早前研究仿效「好市民獎」設打擊濫用公屋舉報制度，羅淑佩透露很快會公布詳情。