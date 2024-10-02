恒大清盤｜前CEO稱無參與財政求撤禁制令　丁玉梅亦將作同類申請

已遭清盤的中國恒大，本年3月入稟控告創辦人許家印、前行政總裁夏海鈞及前首席財務官潘大榮，指他們涉及違反責任、失實陳述等。恒大6月再入稟，要求禁制許和夏處理600億的資產，其後又加入許的前妻丁玉梅為兩案的被告，並取得禁制令。案件今(2日)在高等法院處理時，恒大要求延長對許等人的禁制令，但夏海鈞卻要求撤銷其禁制令，又稱涉案時沒有參與公司財政。恒大的律師即反駁指，涉案的財務報表有多項嚴重誇大之處，夏為時任行政總裁，需對公司的財政負責，又指夏等人不但涉違反責任，更可能涉及騙局。法官聽取陳詞後，押後頒布裁定。庭上透露，許的前妻丁王梅亦將會申請撤銷禁制令。



恒大創辦人許家印及其前妻丁玉梅。

恒大前行政總裁夏海鈞要求法庭撤銷其禁制令。（鄺月婷攝）

由許家印創辦的中國恒大，今年3月被法庭頒令清盤。

恒大先後入稟兩宗訴訟

恒大對許家印等人共提出兩宗訴訟，首宗訴訟的七名被告為：許家印、夏海鈞、潘大榮、丁玉梅和三間公司，恒大指許家印等在管理恒大集團和其子公司期間，涉及違反責任、失實陳述等，就相關損失向被告追討。

另一宗訴訟的三名被告：許家印、夏海鈞和丁玉梅，涉及禁制被告處理相關資產。根據公告，恒大已取得針對許家印、丁玉梅及夏海鈞的禁制令。

恒大要及延長禁制令 夏要求撤銷禁令

恒大要求法庭延長涉案的禁制令，夏海鈞則申請撤銷對他的禁令。代表夏的律師指，夏沒有參與恒大的審計或薪酬委員會，自2016年起沒有參與公司財政，又指恒大現時對他的指控僅屬清盤人的意見。

恒大指財務報表有5大嚴重誇大

代表恒大的律師指，涉案的財務報表有5項嚴重誇大之處，包括誇大公司收入為6640億元，夏於涉案時為恒大的行政總裁，需對公司的財政狀況負責。就夏稱不知悉財務報表內容，恒大質疑該說法，又指夏等人違反責任等，或涉及騙局。

欲申請在4地執行禁制令

此外，恒大亦申請在澤西島、直布羅陀、新加坡和內地，執行禁制令，又申請把兩案合併處理。兩項申請今未有處理。

案件編號：HCA55、HCMP1080、/2024