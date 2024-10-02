六合彩結果｜第一輪國慶金多寶頭獎彩金7500萬　攪珠結果有得對

為慶祝國慶75周年，香港賽馬會特別首次舉行兩輪國慶金多寶六合彩攪珠，第一輪攪珠今晚（2日）舉行，估計頭獎10元一注獨中，可獨攬7,500萬元巨額橫財。投注晚上9時15分截止，投注額逾1.68億元（168,741,399元）。



馬會公布，今期無人中頭獎；二獎有3.5注中，每10元一注派彩1,889,190元；三獎有246.5注中，每10元一注派彩71,530元。



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10月2日六合彩第一輪國慶金多寶攪珠結果。

今晚攪出號碼為：8、15、21、32、43、47；特別號碼為41。

10月2日六合彩第一輪國慶金多寶攪珠及派彩結果。

為慶祝國慶75周年，香港賽馬會特別首次舉行兩輪國慶金多寶六合彩攪珠，第一輪攪珠今晚（2日）舉行，估計每輪頭獎如一注獨中，彩金高達7,500萬元。

投注額今早已突破1億 19號10月特別旺 近十年攪出24次

首輪國慶六合彩金多寶獎券今晚9時15分截止。截至今早10時，總投注額已突破1億元。

根據馬會資料，近10年有3個號碼於10月特別旺，分別攪出了24次及23次，當中以19號居首，而8號及34號則並列第二。

六合彩攪珠結果統計

六合彩攪珠結果統計。(馬會網頁截圖）

三大熱門號碼依次為：30、49及24

根據馬會統計，截至9月26日，累計攪出最多次數的碼頭為30，共有488次；其次為49，共有483次；第三位為24，共攪出475次；10及22均以467次居第四位；其後為13（464次）、7（462次）及12（460次）。

最冷門號碼、即攪出次數最少，為只有402次的19，之後為23、25及41，依次攪出次數為411、417及418次。

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