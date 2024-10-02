機場壞電腦｜若干罕見故障同現　機管局提三項改善聘獨立顧問檢討

香港國際機場今年6月23日航班資料顯示系統故障造成混亂，機管局表示，經與相關資訊科技系統供應商共同進行檢討，發現事故根源是系統內同時出現若干罕見故障，供應商承認系統在設計上未能預計和預防這些罕見故障，導致不僅航班資料顯示系統失靈，而「熱後備」系統亦未能啟動。機管局稱已商討解決方案，包括提升相關資訊科技基礎建設設計的措施及更換軟件元件，並優化及縮短啟動「冷後備」系統所需時間，以及設獨立系統購入流動電子顯示評等，同時委任獨立顧問為其所有重要及關鍵資訊科技系統的系統基礎建設進行全面檢討。



至於今年6月17日一架貨機多組液壓系統失效，導致北跑道關閉事件，機管局稱已購入多架額外緊急救援設備，加快處理未能移動飛機事宜。



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三跑道系統年底前會啟用，機管局今（2日）向立法會經濟事務委員會提交文件，交代三跑系統的突發事故機制，並提到會從最近兩宗受關注事件中汲取經驗，包括6月23日發生的航班資料顯示系統故障及6月17日貨機多組液壓系統失效，導致北跑道關閉事件。

就機場航班資料顯示系統事故，機管局稱事發後已即時與系統供應商合力嘗試找出問題及恢復系統，確認「熱後備」系統未能即時啟動後，已即時轉為啟動第二層的「冷後備」系統 及應變計劃，包括在航班資料顯示系統的「冷後備」系統達至全面運作前，暫時以白板提供航班資料作為過渡措施。

機管局稱，在實施應變措施下，機場於事故當日處理航班超過1,000架次，客運量逾15萬人次。該局稱事故後也與相關供應商檢討，發現事故根源是系統內同時出現若干罕見故障，供應商承認系統在設計上未能預計和預防這些罕見故障，導致不僅航班資料顯示系統失靈，而「熱後備」亦未能啟動，也無證據顯示運作受阻是由於配置變動或人力干預等任何其他因素所致。

機管局指已檢討所有重要及關鍵的機場資訊科技系統的維修、後備、演習及網絡保安管控措施，以確保它們符合行業標準，並已確認其資訊科技系統的設計能夠應付三跑道系統下將會增加的客、貨運量及迅速恢復運作的需要。

機管局指，已採取多項改善措施，包括以下三項：

1、與資訊科技系統供應商共同設計並實施量身訂造的解決方案，提升相關資訊科技基礎建設設計的措施及更換軟件元件；



2、在啟動「冷後備」系統方面，由於系統涉及以人手操作方式介入運作程序，於事故當日啟動需時較預期長，機管局已與供應商合作，優化該系統的設計並予以實施，以大大縮短啟動「冷後備」系統的所需時間；



3、機管局已設立獨立系統，並購入流動電子顯示板，一旦航班資料顯示系統的「熱後備」系統及「冷後備」系統罕有地同時失效或未能就緒，則可以流動電子顯示板代替白板在客運大樓作應急顯示之用。



接機大堂則豎立白板，手寫抵港客機出閘位置。（資料圖片/黃浩謙攝）

機管局指，考慮到處理航班資料顯示系統事故的經驗，已委任獨立顧問為其所有重要及關鍵資訊科技系統的系統基礎建設進行全面檢討，研究是否可以及如何提升系統設計及基礎建設，以提供進一步保障，並提高系統的緊急應變能力及效率。機管局將會與顧問合作推行所需的系統升級工作。

至於6月17日一架貨機多組液壓系統失效導致北跑道關閉事件，機管局稱已購入多架額外緊急救援設備，包括一輛主艙裝載平台車、一輛快速應變車及兩台搶救千斤頂，並置於北跑道附近多個重要位置隨時候命，並已檢討運作程序並完善相關政策，以確保航空公司及飛機維修營運商在任何可能出現的情況下均能迅速處理未能移動的飛機。