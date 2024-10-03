啟德體育園｜8、9月主場館有3宗漏水紀錄　政府︰沒影響施工進度

啟德體育園將於明年首季啟用，文體旅局今日（3）指，體育園在8月初及9月底曾發生3宗漏水個案，全部是喉管測試時發生，沒有影響整體項目的施工進度。局方強調會一直監察及跟進承建商確保符合合約要求。



啟德體育園模擬圖。

大量水從假天花的接駁位不斷湧出

啟德體育園預計年底完工，明年首季啟用，4月更舉行Coldplay演唱會。不過有傳媒今日報道指啟德體育園主場館於上周出現漏水，其片段顯示，室內多個位置有大量水從假天花的接駁位不斷湧出。其中黃色暴雨警告生效的一日，地面甚至佈滿積水，現場響起警報聲。

3宗個案全部是喉管測試時發生

文體旅局回應指，根據顧問公司及承建商的地盤記錄，在8月初及9月底曾有3宗漏水個案，全部是喉管測試時發生，引致室內部份位置有積水。而啟德體育園的供電系統均設有安全裝置，當有水觸及設備引發安全風險時，會自動斷電。

承建商已即時清理及修復設施

局方指，有關測試並沒有影響整體項目的施工進度。承建商已即時清理及修復有關設施及設備，並會再次安排測試和驗收，以確保安裝的設備符合標準。局方並強調會一直監察及跟進承建商各項表現，並定期在工作表現報告反映，確保表現符合合約要求。