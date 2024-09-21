Coldplay｜陳國基：多海外團隊查詢啟德體育園場地　會做充足試驗

英國樂隊Coldplay敲定明年4月在啟德體育園舉行3場演唱會，署理行政長官陳國基表示，主場館可容納5萬人，已陸續收到許多海外團隊、包括體育及音樂界對場地查詢，強調政府會善用體育園刺激零售、餐飲及酒店等行業，啟德體育園跨部門工作小組已與警方及運輸署商討交通及疏散人群安排，並會在事前做充足試驗。



英國樂隊Coldplay。（資料圖片）

署理行政長官陳國基今早（21日）在電台節目表示，啟德體育園主場館可容納5萬人，已陸續收到多個海外團體，包括體育和音樂界對場地的查詢，政府會用好體育園，刺激零售、餐飲和酒店等不同行業。

陳國基指出，啟德體育園跨部門工作小組已與警方及運輸署商討體育園在大型活動期間的交通和疏散人群安排，強調有信心能有秩序地進行，並由公共交通發揮疏導作用。

他指出，可容納3萬觀衆的香港大球場，散場時從無出現過問題，認為讓參與人士熟習附近交通相當重要，當局也會在啟德體育園作充足試驗，確保疏散暢順。

另外，十一國慶將至，陳國基指政府與各界推出多項優惠和活動，慶祝活動的數目將是歷來之冠，希望全民同慶，同時藉國慶活動推廣愛國主義教育，讓年輕人多認識國家，而國慶優惠本地居民和遊客都能受惠，期望刺激消費，同時吸引旅客來港。

陳國基說本港今年首8個月旅客量，較去年同期增長44%，爭取更多旅客來港一直是政府工作目標，又指香港人有靈活生意頭腦，若有需要政府協助，當局會盡力配合。

政務司司長陳國基早前率領多名官員舉行記者會介紹十一國慶活動和各項優惠詳情。（資料圖片/楊凱力攝）

至於在搶人才方面，他稱多個人才入境計劃推出一年多以來，收到超過36萬份申請，已批出20多萬份，約13萬人已到港，認為反映香港具吸引力。

陳國基又引用高才通獲批個案的調查，稱來港的高才平均月入5萬元，高過本港平均家庭收入，另有約1成月薪超過20萬，約2成半月薪超過10萬，顯示高才對香港有貢獻，政府會繼續支援人才在港的工作和生活，幫助配對職位。