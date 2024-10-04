機場捷運｜張欣宇：考慮在立法會鐵路事宜小組加開會議跟進事件

機場旅客捷運系統自去年底起發生3宗事故，包括一名小童去年底上車時懷疑全身跌入列車與月台之間的罅隙，僅雙手按着車邊險墮軌，但機管局無向機電工程署匯報被指隱瞞事件，機管局稱會於一個月內向機電署提交報告。



立法會議員張欣宇今日在港台節目《千禧年代》表示關注女童險墮軌事故，他引述法例指，如果有人跌落列車和月台之間空隙，須先進行內部調查，再向機電署鐵路科通報事故，又認為系統有問題就要改善，形容這不是「罕見和難處理的問題」。他表示考慮在機管局遞交調查報告後，在立法會鐵路事宜小組加開會議跟進。



機場旅客捷運系統（APM）自去年底起發生3宗事故，包括一名小童去年底上險墮軌的事故。（報料人提供影片截圖）

該3宗事故包括小童去年底上車時，全身跌入列車與月台之間的罅隙險墮軌；今年初有路軌道岔破裂；暑假期間有列車行駛時爆火花。立法會議員張欣宇今日在港台節目《千禧年代》表示，尤其關注女童險墮軌事故，對事件感驚訝；至於道岔破裂和爆火花事故均有維修機制，不影響正常運行。

不排除在立法會鐵路事宜小組加開會議跟進

他表示，與運輸及物流局商討，不排除會在機管局遞交調查報告後，在立法會鐵路事宜小組加開會議跟進。他強調，機管局須日常量度月台與列車之間罅隙闊度，以及進行改善措施。

他又關注車門和幕門有否設感應裝置，指機管局起初回覆他表示沒有，但後來卻補充說有，不排除溝通過程出現誤會。據他了解，在無人系統中，偵測裝置會直接與訊號系統聯絡。他認為事件須進一步調查，包括裝置如何運作及如何防止風險，希望得到詳細解釋。

質疑通報機制和溝通企業文化有問題 事件須嚴肅調查

張欣宇指，媒體報道的閉路電視片段是源自機場內部閉路電視系統，放大片段觀察後，明顯看到一名年約5至6歲女童上車時，並沒跑進車廂，卻意外踏空全身跌入月台與列車之間罅隙，雙手按着車邊險墮軌，幸由身旁的成人將她拉起。

他引述法例指，如果有人跌落列車和月台之間空隙，須先進行內部調查，再向機電署鐵路科通報事故。他認為系統有問題就要改善，形容這不是「罕見和難處理的問題」，但關注為何經多番查詢後機管局卻表示沒有記錄，以及在2023年11月事故發生後卻沒有調查報告，可見通報機制和溝通企業文化出現問題，事件須嚴肅調查。

機場旅客捷運系統危險性比市區鐵路高

他表示，機場旅客捷運系統的危險性比市區鐵路更高，因其通電設備設於路軌邊，有別於市區鐵路設於頂部，如墮軌或有觸電風險。另外，小朋友身形細小，如未及將她拉回車廂就開車，後果可能會很嚴重。