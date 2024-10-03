機場捷運｜運輸局關注小童墮罅及懷疑隱瞞　促機管局檢視通報程序

機場旅客捷運系統自去年底起發生3宗事故，包括一名小童去年底上車時被指全身跌入列車與月台之間的罅隙，僅雙手按著車邊險墮軌，但機管局無向機電工程署匯報被指隱瞞事件，機管局稱會一個月內向機電署提供報告。



運輸及物物流局今日（3日）回覆指，高度關注懷有兒掉入空隙且有人隱瞞的指控，稱已敦促機管局交報告，調查的方向包括列車與月台空隙的設計、機管局就事故通報機制、事故記錄程序、人為因素，以及相關改善措施等，並要求機管局因應今次事件檢視突發事故通報等內部程序於一個月內向運輸局交報告。



機場旅客捷運系統（APM）自去年底起發生3宗事故，包括一名小童去年底上險墮軌的事故。（報料人提供影片截圖）

運輸及物流局表示，一直十分重視機場安全運作，包括機場旅客捷運系統的安全，就一宗據報於去年11月發生，懷疑兒童掉入月台與車廂之間的空隙的事件，以及有關懷疑有人隱暪的指控，局方高度關注，並已就此敦促機管局重新檢視事件，以及與事件相關的匯報及處理，並全力配合機電署的調查工作。

一個月交報告 涉通報機制、事故記錄程序等

該局稱，機管局須於一個月內向提交報告，調查方向包括列車與月台空隙的設計、機管局就事故通報機制、事故記錄程序、人為因素，以及相關改善措施。

該局亦促請機管局因應今次事件檢視突發事故通報等內部程序，並於一個月內向本局匯報。政府會適時向公眾交代相關調查結果。

運輸局又稱，已責成機電署及機管局在上述調查進行期間，需持續監察機場旅客捷運系統以排除安全隱患，盡快及果斷地推行改善措施，以確保系統安全運作。

根據《機場管理局(旅客捷運系統)(安全)規例》，機管局須向運輸及物流局和機電署通報在機場旅客捷運系統上發生，而又屬於規例附表所描述的意外或事故。