機場捷運｜機管局：涉事空隙闊7至10厘米　會檢視事件下月交報告

機場旅客捷運系統自去年底起發生3宗事故，包括一名小童去年底上車時全身跌入列車與月台之間的罅隙，僅雙手按著車邊險墮軌，但機管局無向機電工程署匯報被指隱瞞事件。



機管局傍晚回應稱當時掌握事件資料，判斷三宗均不須匯報類別，至近日傳媒查詢才翻查資料，強調員工當時報告有乘客告之鞋物進空隙中，並無匯報曾有乘客掉落。



機管局又承認涉事路段空隙距離較其他路段大，去年7月雖已做優化工程，收窄至7.1至10.1厘米，但仍較其他月台的2.5厘米至5厘米大，該局會重新檢視事件性質，一個月內向機電工程署交報告。



機場旅客捷運系統（APM）自去年底起發生3宗事故，包括一名小童去年底上險墮軌的事故。（報料人提供影片截圖）

機管局解釋，今年1月收到當局的相關查詢時已提供詳細資料，但由於按通報機制，以機管局當時掌握資料研判，三宗事件均屬於不需要匯報類別，機電工程署當時亦接納機管局在匯報上的處理。

機管局提到去年11月有小童疑誤墮路軌一事，指年1月收到機電署查詢後，隨即向管理系統的員工查詢及翻查記錄，均沒有發現曾有人掉進列車與月台間空隙的記錄，並已向機電署交代調查結果。

該局稱翻查記錄，去年11月曾有當值員工報告，有乘客告知鞋物掉進了車廂與月台間空隙，沒有乘客報稱曾掉進車廂與月台間空隙，因此機管局才於日前回應傳媒指，沒有乘客曾掉進車廂與月台間空隙的事件。

由於個人資料保護原則及營運需要制定的守則，捷運系統閉路電視記錄只會保留一個月，故在機電署1月調查時，機管局已刪除有關記錄，未能透過閉路電視片段了解情況。

該局稱，現時曝光片段顯示可能有小童曾於進入車廂時跌倒，但從片段畫面未能肯定小童的部分身體曾掉進列車與月台間空隙。

不過，機管局指涉事月台屬於一號客運大樓往海天中轉大樓的列車月台，相關路段的月台與車門之間的空隙距離，去年7月已按月台彎度由原本的13.1厘米至14.1厘米優化收窄至7.1厘米至10.1厘米。該局承認相關路段較一號客運大樓其他路段的月台的2.5厘米至5厘米距離闊。

機場旅客捷運系統去年11月發生兒童險墮路軌事件。（資料圖片/黃偉民攝）

該局重申重視旅客安全，一直留意及檢視車廂與月台的安全，捷運系統月台幕門及車門設有感應裝置,當偵測到有外物，例如有乘客被困於月台與車廂的空隙時，月台幕門會保持打開,列車不會開出,以確保乘客安全，局方會重新檢視事件性質,以及與事件相關的匯報及處理，並於一個月內向機電工程署提交報告。