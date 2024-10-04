舒適堡｜perFACE接手旺角和灣仔店　人事部下午會見舊教練傾合約

連鎖健身中心舒適堡早前宣布全線「暫時結業」，事隔近一個月，醫療美容集團 perFACE宣布，有意接管舒適堡部分健身及美容纖體業務，並改名為「perFIT」 品牌，首兩間接手的健身中心位於旺角李活商業中心及灣仔京城大廈。集團指，繼續與其他分店的業主磋商，冀能繼續原址經營，同時會物色更多合適地點開設新店。



醫療美容集團 perFACE宣布，有意接管舒適堡部分健身及美容纖體業務，並改名為「perFIT」 品牌。（廖雁雄攝）

稱舒適堡舊客可享用旗下醫美中心服務 未提 「HEALTHY」會員

perFACE表示，集團及其關聯人士有意接管舒適堡部分美容纖體業務，並計劃讓客戶於旗下11間醫美中心使用服務。而舒適堡健身業務將由perFACE 醫美集團創辦人及行政總裁符芷晴女士成立的新公司接管，並改名為「perFIT 」品牌。集團首接手舒適堡的旺角李活商業中心及灣仔京城大廈健身中心。

不過新聞稿未有提到如何處理改簽「HEALTHY」灣仔店的舒適堡舊客戶。《香港01》正向集團查詢。

另外，集團指，計劃與其他分店的業主進行磋商，鑑於目前市況，期望能在業主的積極配合下，於原址繼續營運，以盡量減低對客戶之影響，同時物色更多適合開設新店的地點，務求建立更全面的店舖網絡。

另外，集團指，現正與受舒適堡結業影響的 700 多名員工面試，目前已聘請約200名舒適堡前僱員留任，長遠計劃是隨着市況好轉及根據經營情況，逐步聘請其他舒適堡員工，支持健身及美容行業在本港穩步發展。

有部份前舒適堡教練到太古坊與perFACE的職員會面傾談合約。（廖雁雄攝）

多名舒適堡前教練到太古坊二座 與perFACE人事部會面 拒透露詳情

有消息指，部份舒適堡前教練到太古坊二座的一個樓層與perFIT簽約。記者下午到現場視察，一樓大堂聚集近10名健身教練，perFACE的人力資源及行政經理向記者確認，公司將與部份舒適堡前教練簽約，不過拒絕透露具體詳情。

perFACE的人力資源及行政經理向記者確認，公司將與部份舒適堡前教練簽約，不過拒絕透露具體詳情。（廖雁雄攝）