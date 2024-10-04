乙型鏈球菌｜一周增12宗ST283個䅁　累計91宗　4名長期病患者死亡

衞生防護中心今日（4日）表示，過去一周再確認12宗較早前入院個䅁屬ST283，分別為五男七女，年齡介乎49至97歲，他們主要出現敗血症及關節膿腫。衞生防護中心指目前共錄得91人感染，當中40人已出院，43名留院病人情況穩定，4人情況嚴重，連同新增個案共有4名長期病患人士去世，但過去兩周整體確診人數已維持平穩。



中心調查稱75宗涉處理或接觸過淡水魚，當中7人報稱當時手部有傷口，另有12宗不排除進食未徹底煮熟的淡水魚，另有4宗待查。



衞生防護中心表示，在過去一個月一直密切監測感染侵入性乙型鏈球菌的入院個案數字，並對病人樣本進行了基因序列分析以確定基因序列型283（ST283）的感染人數。

針對入院病人的樣本化驗分析，中心稱自9月27日的匯報後，過去一周再確認12宗較早前入院的個䅁屬ST283，分別為5男7女，年齡介乎49至97歲，他們主要出現敗血症及關節膿腫。

連同早前公布的79宗ST283感染個案，是次群組涉及累計91名病人，分別居於全港18區，全部91名病人在九月中旬前發病，當中70名病人本身有長期病患。40人已出院，43名留院病人情況穩定，4人情況嚴重，另外4名有長期病患人士已去世、即過去一星期再增一宗死亡個案。

中心的流行病學調查顯示，75宗個案在病發前曾接觸或處理生的淡水魚，當中7人報稱當時手部帶有傷口；12宗個案不排除進食未徹底煮熟的淡水魚但並非淡水魚魚生；另外4宗個案的詳細接觸史有待調查。

衛生署經調查發現，石湖墟街市一個零售淡水魚檔內採集的環境樣本和魚樣本的ST283基因序列型與部份個案吻合。（吳美松攝）

此外，91名病人當中沒有從事魚販、漁業養殖相關工作，兩人為廚師，曾處理生的淡水魚。病人分別居於全港各區，相關淡水魚則購自18個不同地區共47個街市。中心除早前已經公布在石湖墟街市一個零售魚檔採集的共5個淡水魚及環境樣本對ST283呈陽性反應外，其餘分別在長沙灣副食品批發市場、楊屋道街市及北河街街市，以及三個位於元朗的本地漁場採集共68個淡水魚及環境樣本，經化驗後證實全部對ST283呈陰性反應。

中心指，據近兩周醫院的監測數據顯示，整體侵入性乙型鏈球菌的每日確診人數已維持平穩，但中心仍呼籲市民提高警覺，尤其注意接觸或處理生的淡水魚時應戴上手套，以及避免食用未徹底煮熟的淡水魚。