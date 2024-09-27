侵入性乙型鏈球菌｜再多9宗　暫79人確診　10人疑曾吃未熟淡水魚

本港近月爆侵入性乙型鏈球菌，衞生署衞生防護中心今晚（27日）表示，再確認9宗染侵入性乙型鏈球菌，為七男二女，年齡介乎49至92歲，他們主要出現敗血症節膿腫，是次感染群組增至79名病人，分別居於全港18區，全部在9月10日前發病中心的流行病學調查顯示，83.5%、即66宗個案在病發前曾接觸或處理生的淡水魚、10宗個案不排除進食未徹底煮熟的淡水魚（並非淡水魚魚生），另外三宗個案的詳細接觸史有待調查。



病人居於全港不同域區，全部9名病人在9月10日前發病，當中54名病人本身有長期病患。70名病人當中，19人已出院，45名留院病人情況穩定，三人情況嚴重，另外三名有長期病患人士已去世。



中心指79名病人中，有62名病人本身有長期病患。33人已出院，39名留院病人情況穩定，四人情況嚴重，另外三名有長期病患人士已去世。

他們當中沒有從事魚販、漁業養殖相關工作，兩人為廚師，曾處理生的淡水魚；病人分別居於全港各區，而相關淡水魚則購自17個不同地區共40個街市。

中心表示，除了早前已公布在石湖墟街市一個零售魚檔採集的共五個淡水魚及環境樣本呈陽性反應外，中心在長沙灣副食品批發市場的淡水魚市場採集的27個環境樣本經化驗後，證實全部呈陰性。

中心發言人提醒市民接觸或處理生的淡水魚時應戴上手套，如在接觸或處理淡水魚後出現傷口發炎或發燒等病徵，應立即求醫，同時應避免食用未徹底煮熟的淡水魚。

衛生署經調查發現，石湖墟街市一個零售淡水魚檔內採集的環境樣本和魚樣本的ST283基因序列型與部份個案吻合。（吳美松攝）

要預防感染乙型鏈球菌（ST283），市民應經常保持個人、食物及環境衞生，並經常保持手部清潔和適當處理傷口，尤其是：

．為減低感染風險，水產或食肆的從業員應在處理水產時戴上手套，並避免徒手直接接觸水產或污水；

．在選購水產時，市民應避免直接觸碰水產，亦不應使用店鋪提供的毛巾。雙手一旦觸碰了未經完全烹煮的水產，應盡快使用梘液和清水洗手。市民在家中處理水產時亦應戴上手套，並於處理有關食物後充分潔手；

．市民切勿進食任何淡水魚刺身、未經烹煮或未完全煮熟的淡水水產。若市民進食火鍋食物或含有水產的粥品，應確保食物徹底煮熟，食物的中心溫度須至少達到攝氏75度，以消滅致病菌；

．市民雙手若帶有傷口，切勿直接接觸水產。若在處理水產的過程中造成傷口，須立即徹底清潔傷口，並以防水敷料妥善覆蓋。若發現傷口感染，應立即求醫。

