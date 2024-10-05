港大校政風波｜張翔：不可否認自己有缺點　冀聆聽意見續推進改革

港大校張翔因被指控管治失當捲入校政風波，其後校委會的副校人事任命掀起爭論，最終經政府成立的調研小組介入後調停。港大校長張翔接受媒體《灼見名家》訪問時表示，在港大的最佳利益及尊重既定程序的前提下，校方已按程序落實小組建議，「帶領大學回復正常運作」。曾被校委會批評管理混亂、處事不符程序的他提到，改革可能影響很多利益，「不可否認我自己也有缺點」，但會更好傾聽意見，進一步推進改革。



港大於5月底通過多個副校任命引起風波，最終經政府成立調研小組調停。（資料圖片）

在港大最佳利益及尊重既定程序 校方已落實調研小組建議

港大於5月底通過多個副校任命引起風波，校委會上月最終通過政府調研小組的報告。張翔於訪問中提到，感謝調研小組過去幾個月的工作，在港大的最佳利益及尊重既定程序的前提下，校方已經在按程序落實建議，帶領大學回復正常運作。

他指，過去幾個月，校內許多人都感受到一種不確定性，有些情況非常有挑戰性，感謝教職員在這段困難時期支持大學，在經歷風浪同時仍保持專業。他續指，很高興王于漸復任港大首席副校長（暫任），宮鵬重新擔任副校長（學術發展）。他未有特別點名提及剛獲委任的暫任副校的任詠華及顏慶雲，稱歡迎新成員加入管理團隊，相信在大家的共同努力下，港大在未來會更加成功。

2024年6月14日，港大爆出副校長任命風波後，校長張翔與校委會主席王沛詩首次同場出席活動，張翔無回應記者提問。（資料圖片 / 林幸泉攝）

稱推動改革未能讓所有滿意 有決心繼續做下去

校委會曾批評張翔管治下亂象頻生，出現很多「不符程序、不合常規現象」。他於訪問中提到，「教育是一個專門的行業，就跟做金融、科技一樣，每個行業都有自己的特色和特點，理解這個行業是很重要的。」

在大學工作將近30年的他指，想為香港、為中國做一所頂尖的大學，形容並非一件容易的事，稱「改革可能會影響到很多人的利益。儘管不能讓所有人都滿意，但對的事還是要做下去，我是有決心做下去，儘管有很大困難。」

他又指，「不可否認我自己也有缺點，但我會更好的傾聽大家的意見，進一步推進改革、提高效率和追求卓越，只要目標是對的，我們就不會放棄。」

形容反修例風波期間 港大在眾多院校中受影響最小

張翔於2018年上任，期間經歷2019年反修例風波，他形容，歷來港大在社會運動中都是「鬧得最厲害」，當時大學管理層和校委會齊心協力將學校穩定下來，最後港大在香港幾個大學裏受到的影響是最小的。