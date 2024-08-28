港大新生開學禮｜張翔鼓勵學生勿只追趕學業 應思考如何貢獻社會
撰文：鍾蒨宜
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香港大學今日（28日）舉行新生開學禮，校長張翔向新生致辭時表示，全球面對氣候變化、不平等問題的挑戰，期望他們比起追逐學業成績，更應思考如何為未來社會貢獻，亦寄語學生在學時發掘興趣、探索世界，在港大開拓自己的獨特旅途。
張翔於新生開學禮致辭表示，疫情的挑戰、氣候變化的威脅、不平等加劇的問題等，世界繼續面對許多挑戰。他表示，相比起追趕成績、為未來就業作準備，鼓勵學生應關心自己即將繼承的未來社會，努力作出正面貢獻。
他又指港大百年來承載獅子山精神，見證香港歷史，例如校園大樓歷經二戰、疫情時曾用作社區疫苗接種中心。他最後寄語學生在港大發掘興趣、探索世界，開拓自己的獨特旅途。
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