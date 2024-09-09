港大風波｜張翔向教職員發信 確認田之楠劉澤星任副校長
撰文：江麗盈
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港大校委會副校任命風波引起關注，政府6月成立調研小組介入，校委會早前下午舉行特別會議聽取小組報告，並全數接納建議，風波似乎暫時告一段落。
港大校長張翔今日（9日）向教職員發信，除了提到歡迎田之楠及劉澤星於新學年加入大學的高層管理團隊，也指近幾個月校內很多人都感到不確定、且有時情況非常具挑戰性，感謝教職員在困難時期仍支持學校。
▼9月3日 港大校委會舉行特別會議▼
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確認田之楠任行政及財務副校長、劉澤星任副校長
港大校長張翔今日（9日）向教職員發信，提到歡迎田之楠及劉澤星於新學年加入大學的高層管理團隊，分別出任行政及財務副校長，以及副校長，續指相信兩人加入團隊後，連同整個團隊的努力，未來會使港大更成功。
張翔又指，近幾個月校內很多人都感到不確定、且有時情況非常具挑戰性，感謝教職員在困難時期仍支持學校。他續稱，團隊未來會繼續聆聽意見，進一步改善大學管治。
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