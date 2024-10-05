大熊貓BB｜50日暴風式成長影片回顧　網民︰感受到生活中尚有希望

大熊貓盈盈於8月15日誕下兩名可愛的龍鳳胎，至今已有50日。海洋公園今日（5日）發布回顧影片，更形容為「暴風式成長」。網民看到家姐細佬逐漸長大的畫面，紛紛留言高呼可愛，甚至稱每次觀看牠們的成長片段都非常感動︰「畀我感受到生活中尚有希望。」



▼大熊貓BB出生50日「暴風式」成長過程回顧▼



+ 4

網民期望可盡早與兩姐弟見面

大熊貓盈盈誕下的龍鳳胎已出生50日，海洋公園今日發布回顧影片，更形容為「暴風式成長」。而事實上，家姐細佬的體型變化確實顯著，根據海洋公園的資料，牠們出生僅個半月，體重已由100多克，分別飆升至1.4及1.6公斤。

網民看過影片後，繼續「契爸契媽」上身，紛紛留言高呼可愛，並期待可盡早與兩姐弟見面。甚至有網民指，每次觀看牠們的成長片段都非常感動︰「畀我感受到生活中尚有希望。」

影片回顧︰



出生0日︰家姐剛誕生時叫聲非常響亮；

出生7日︰盈盈將兩姐弟含在口中悉心照顧；

出生11日︰仍要「奶爸奶媽」及專家輪流照顧；

出生20日︰健康成長並已長出可愛的黑眼圈；

出生27日︰體型日漸變大但仍要盈盈抱在懷內照顧；

出生35日︰毛髮漸長已清楚看出大熊貓的雛形；

出生42日︰兩姐弟同框登場在被鋪上休息；

出生49日︰細佬依偎在母親身旁趴在地板休息。



看盈盈生家姐同細佬的片已N次，但每次都好感動。 網民