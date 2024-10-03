大熊貓安安可可｜護理員：安安活潑好動　可可像公主喜歡me time

中央送贈香港兩隻大熊貓安安及可可，已進駐海洋公園滿一周。今年7月已遠赴四川都江堰接觸安安可可的海洋公園動物部助理館長梁家綸（Matt）透露，安安及可可性格相反，安安是活躍好動的男孩子，喜歡探索新事物，故適應較快；可可則是敏感的女孩子，形容有些「公主」、「小辣椒」性格，「鐘意有啲me time」，對新事物及新人較敏感。



海洋公園正展開徵名比賽，問及會如何叫兩隻大熊貓，梁稱現時用普通話「安安」及四川話「可可（英文音譯：CALL CALL）」稱呼，將來會以獎勵形式鼓勵牠們習慣新名稱。



大熊貓護理員Matt（左）和Mandy（右），分享與安安和可可相處的感受。（夏家朗攝）

海洋公園動物部助理館長梁家綸（Matt）透露，安安及可可性格相反，安安是活躍好動的男孩子，可可則是敏感的女孩子。圖中大熊貓為可可。（海洋公園提供）

海洋公園今日（3日）安排護理員見記者，分享大熊貓安安及可可來港後的生活，包括展示牠們進食及其他生活片段等。

海洋公園動物及保育主管祝效忠表示，兩隻熊貓上月26日到港後，食欲及行為正常，其中安安性格喜歡探索環境，是活潑好動的男孩子，較喜歡到處探索、因此適應較可可快；可可則因是女孩子，適應期較謹慎，容易緊張，故要花多些心思，可可現時進入訓練護理籠中，讓護理員近距離用手餵食。

早於今年7月已到四川、熟悉兩隻大熊貓的海洋公園動物部助理館長梁家綸（Matt）透露，當時第一眼見到安安，已覺牠是活躍好動的男孩子，在場地探索，很快接受新事物；另一隻大熊貓可可則是女孩子，「鐘意有啲me time」，對新事物及新人較敏感，需要時間認識牠。

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梁透露，剛接觸安安時，花一兩次餵飼時間已很快親近，又較貪吃、喜歡新事物；可可則相反，想靠近時便會表現「呢個邊個嚟，我唔識行開先」，形容可可有些「公主」、「小辣椒」性格，摸牠時便會走開，或到角落享受「me time」，直至開始熟識後才有改善。

梁家綸指，現時已接觸兩隻大熊貓兩個月時間，牠們已認得護理員聲音及氣味，對護理員有信任，感到開心。

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相信不少市民好奇將來要用什麼語言與安安及可可交流，梁表示，照顧過程中一直用廣東話，讓牠們熟悉不同護理員聲音，但叫名字時，會用普通話叫「安安」，可可則用跟隨當地，用四川話叫「可可（英文音譯：CALL CALL）」。

至於徵名比賽後會否改叫新名？他則稱會繼續以舊名叫喚牠們，但會嘗試令牠們習慣新名，會以正面獎勵方式讓他們習慣，例如叫新名後牠們走過來，會用其喜歡的食物獎勵。