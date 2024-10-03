大熊貓BB商品上架　海洋公園限時75折優惠　勁可愛BB公仔只售$75

本港最近喜事連連，繼大熊貓盈盈誕下兩隻可愛的龍鳳胎後，中央贈港的安安和可可亦在上周抵港。海洋公園早前宣布10月1日至7日期間，在園內購買大熊貓產品可享75折優惠。園方設計的大熊貓BB周邊商品已上架，包括A4文件夾、透明拼圖相架、卡套及明信片等文具擺設，定價介乎10元至420元不等，最便宜為大熊貓BB卡套，每款只售10元，折扣後只需7.5元；而最可愛的大熊貓BB公仔，只售100元，打折後低至75元，相當吸引。



10.1至10.7限時優惠大熊貓商品75折

海洋公園主席龐建貽早前表示，將會為6隻大熊貓設計一系列產品，甚至製作卡通片，為港人帶來歡笑及喜樂。海洋公園的紀念品店近日有大熊貓BB的貨品上架，同時為慶祝國慶75周年，園方早前公布在10月1日至7日期間，旅客在禮品店購買熊貓貨品獲75折優惠。

大熊貓BB鎖匙扣一共4款 每款售$90

記者今日現場所見，貨架上最令人注目的產品，當然是有關大熊貓盈盈誕下的兩隻BB，即是印有「家姐」和「細佬」萌樣的產品，例如有4款可愛鎖匙扣，其中3款以家姐及細佬剛出生的相片製作而成，每款售價為90元，折扣價為67.5元，湊齊一套需要270元。

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卡套最便宜只售$10 咕臣最貴索價$420

除了鎖匙扣外，海洋公園並以熊貓BB相片設計一系列產品，包括A4文件夾、透明拼圖相架、卡套及明信片等文具擺設，大部份定價為數十元至過百元不等。當中最便宜為卡套，目測可放進八達通或銀行卡等，定價只收10元，即折扣價7.5元，湊齊一套只需22.5元；至於最貴則是樂樂盈盈的咕臣，每款收420元。

大熊貓BB公仔真實模擬家姐細佬出生後略帶粉紅色的外表，只售100元。（歐陽德浩攝）

大熊貓BB公仔最可愛 仿照家姐細佬出生後模樣

所有大熊貓貨品中，不得不提最可愛的大熊貓BB公仔，除了仿照家姐細佬出生後略帶粉紅色的外表，更相比其他公仔動輒數百元的價格便宜，目前定價為100元，即折扣價只收75元。

與雀巢公司推大熊貓外型雪條 僅一款售$38

除了商品外，原來海洋公園亦與雀巢公司合作，推出大熊貓外型的雪條，混合雲呢拿及朱古力兩款口味，再配以朱古力外層，代表大熊貓黑白兩種顏色。目前該雪條可在園內的小食亭等購買，定價38元，在初秋接近30度的氣溫下品嚐，亦別有一番滋味。

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