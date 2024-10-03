大熊貓安安可可｜抵港一周　逐漸適應新環境　料12月中見遊客

中央政府贈送香港的兩隻大熊貓安安和可可，抵港及進駐海洋公園今日（3日）滿一星期，現正進行隔離檢疫。海洋公園指，大熊貓護理團隊在過去數天日以繼夜地照顧兩位成員，協助牠們適應新環境，團隊今午與傳媒分享當中點滴，《香港01》全程直播。



大熊貓護理員Matt（左）和Mandy（右），分享與安安和可可相處的感受。（夏家朗攝）

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【15:15】祝效忠指預料安安可可結束30日隔離期後，再需1個月時間到運動場學習及適應，預料12月中、或12月時間內有機會與遊客見面，但快慢仍須視乎動物適應及行為變化，未來一兩個月會有進一步消息公布。

【15:05】香港海洋公園動物及保育主管祝效忠指，賽馬會四川奇珍館在設計建成期間都是為大熊貓設計，前場後場均符合標準，但每個地方的場地保育都不一，現時香港後場較細，但新大熊貓來到時，空間較細反而較易適應，太大太複雜環境控制難度會較大。

他稱以其觀察，安安喜歡在固定一個角落進食，食慣才會轉場地，不須太多空間。他形容大熊貓適過程安全，有信心能好好照顧，「但幾時放到出去就要睇安安可可適應期點。」

人手方面，祝稱30個護理員分別在不同地方操作及照顧動物，除四川大熊貓還有其他珍貴動物大使，須有不同經驗團隊每日按需要在不同地方工作，包括梁家綸雖然很想見龍鳳胎，但因有工作需要、整個團隊都以共同目標出發；鄧巧賢也加裝了不少攀爬架等，對人手及場地不擔心，不同經驗護理員會安排在不同崗位，有需要時轉換。

Matt指近日已見安安可可已陸續適應環境，排便量及進食量都回復到在四川時的水平。問及接觸安安可可會否「移情別戀」，他強調團隊會適時調配，安安可可剛來港會負責照顧及安頓牠們，與香港港團隊就交接。祝則補充，適應期越快，就盡快可安排梁家綸照顧龍鳳胎，強調團隊在不同崗位工作也會不斷溝通交流。

Mandy稱適應會有基礎訓刻，聲音叫名、循序漸進增加其他元素，如目標棒訓練，根目標棒到指定地方後，再按情況增加其他動作，適應環境並做身體檢查。祝效忠則補充，稱不須麻醉抽血等，便是依賴目標棒等訓練。

【15:00】海洋公園動物部助理館長鄧巧賢（Mandy）則稱，一直期待見到兩隻大熊貓，當時從護理員同事得知安安較大隻，真正見面時才覺比想像中更「大隻」。

她教路市民如何分辨兩隻大熊貓，稱兩熊相差30公斤，安安較大隻、手長腳長，安安黑眼圈上方「有角」。

Mandy續稱，最開始時會由有經驗、去過四川同事帶領未接觸過的同事，由最基礎熟悉聲音開始，慢慢習慣新大熊貓；隔離期間會堅密監測兩隻大熊貓身體狀況，現時已開始定期進食，包括每日四餐，並開始進食廣州竹子，現時廣州竹與四川竹進食比例已在開始3至4成增至現時6至7成。

她又說安安可可喜歡在磅上睡覺，護理員會在有阻隔時才接觸大熊貓，因成年大熊貓爪力及咬合力都非常大，無訓練下人不應在無阻隔情況下與成年大熊貓相處。

Mandy稱，現時海洋公圍有6隻大熊貓，但不會有太大壓力，會有經驗團隊照顧，但他個人十分想令盈盈樂樂及其龍鳳胎。鄧巧賢則稱安安佳佳去世時只有盈盈樂樂，對於一下子增至6隻感開心。

【14:50】海洋公園動物部助理館長梁家綸（Matt）今年7月上旬已到四川與安安及可可接觸，指第一眼見到安安已覺牠是活躍好動的男孩子，在場地探索，很快接受新事務；可可是女孩子，「鐘意有啲me time」，對新事物及新人較敏感，須要時間認識牠。

Matt稱剛接觸安安時，花一兩次餵飼時間已很快親近，又較餵食、喜歡新事物；可可則相反，剛接觸是表現「呢個邊個嚟，我唔識行開先」，形容有些「公主」、「小辣椒」性格，摸牠便會走開，或到一角享受「me time」，開始認識後才有改善。

Matt指，已接觸兩隻大熊貓兩月時間，現時兩隻熊貓已認得護理員聲音及氣味，對護理員有信任，感到開心。他指照顧過程一直用廣東話，讓牠們熟悉不同護理員聲音，但叫名字會叫普通話，當中安安叫「AN AN」，可可則用四川話叫「CALL CALL」。

對於命名比賽後會有新名，他指仍會舊名叫喚牠們，但叫新名時會有正面獎勵，例如叫新名後過來，會用其喜歡的食物獎勵。

Matt續稱，運輸過程中也是用正面獎勵方法照顧，誘使大熊貓到運輸箱位置，過程中讓牠們吃喜歡的竹筍、紅蘿蔔、窩頭等，上飛機後機艙及貨車溫度須維持攝氏20至24度的合適溫度，飛起途中會到機底望其狀況等，安安機程中對事物十分好奇，可可則很放鬆地睡覺。

大熊貓可可。（海洋公園提供）

【14:45】香港海洋公園動物及保育主管祝效忠稱，大熊貓自然行為中，在新環境會做氣味標記，將體味塗抹在新事物中，安安可可也同樣，到來首日在牆壁、地下、攀爬架及一個磅上面等，透過尾部腺體將氣味塗抹上面，以令牠們起居飲食時有安全感，隨大熊貓慢慢適應，氣味標記也會逐漸減低，護理員也會加入一些護理訓練。

他稱，自安安可可在9月26日「入伙」後，正進行30日檢疫時間，團體及獸醫會監測竹子進食量、每日排便量等，反映其進食及消化狀態；檢疫期間會做許多嚴密觀察，記錄起居飲食及去過哪些地方，以及做過哪些自然行為，以觀察其適應狀況。

祝效忠續稱，團體於7月上旬到四川都江堰基地，拉近護理員與熊貓關係，令之後做護理訓練及運輸暢順，到後期三名護理員已順利與大熊貓合作，大熊貓可舒服走入運輸箱及進食，「呢個環境對佢嚟講好緊要，四川飛香港可能都要12個鐘時間，入面好舒服食到、休息，過程好緊要。」

他指，早前將廣東省竹子運至四川讓大熊貓適應，感謝細心的團隊，即使事前做好準備，到運輸一刻也很緊張，形容過程具挑戰性：「飛機一land到地下，我第一時間同漁護署獸醫上飛機，直至睇到安安同佢啲竹先鬆一口氣。」

大熊貓安安。（海洋公園提供）

【14:40】海洋公園展示安安及可可進食片短，海洋公園動物及保育主管祝效忠表示，兩隻熊貓上月26日到港後，食欲及行為正常，其中安安性格喜歡探索環境，是活潑好動的男孩子，較喜歡到處探索適應較可可快；可可則因是女孩子，適應期較謹慎，容易緊張，故要花多些心思，可可現時進入訓練護理籠中，讓護理員近距離用手餵食。

大熊貓可可抵港後好奇望出箱外。（黃浩謙攝）

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安安和可可何時可與公眾見面暫未有確實日子，但由文化體育及旅遊局主辦、海洋公園協辦的大熊貓命名比賽和大熊貓繪畫比賽周三（2日）已展開，參加者須為兩隻大熊貓分別建議一個中文名字，並以不多於100字中文解釋建議名字的意義，並於10月27日或之前提交作品。

政府周三表示，歡迎所有香港居民發揮創意，為兩隻大熊貓提出有意義、能夠突顯牠們特質的新名字。參加者必須為兩隻大熊貓分別建議一個中文名字，並以不多於100字中文解釋建議名字的意義。

參加者亦可以建議兩隻大熊貓繼續沿用原名並連同名字意義的解釋參賽。經評審選出的最佳作品將會成為兩隻大熊貓的名字。大熊貓命名比賽於今日至10月27日接受作品提交，12月下旬公布結果及頒獎。

大熊貓改名比賽截止日期及獎品

截止提交日期及時間：2024年10月27日晚上11時59分

獎項及獎品：

最佳作品1名

海洋公園成人全年會籍4個（價值港幣$5,520）

大熊貓紀念品及購物禮券（價值港幣$3,000）

海洋公園餐飲禮券（價值港幣$2,000）



優異作品8名

海洋公園成人全年會籍2個（價值港幣$2,760）

大熊貓紀念品及購物禮券（價值港幣$1,000）

海洋公園餐飲禮券（價值港幣$1,000）



大熊貓改名比賽評審準則

名字須有意義、富創意；及

名字能凸顯該對贈予香港的大熊貓年輕、可愛及活潑等特質。



▼安安及可可入籠運上貨櫃車▼



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另外，大熊貓繪畫比賽分三個組別進行，分別為公開組（供香港居民參加）、中學組（供中一至中六學生參加）及小學組（供小一至小六學生參加），歡迎所有參加者參照兩隻大熊貓的照片及生活片段，描繪牠們可愛的一面。

大熊貓繪畫比賽詳情

日期：10月21日至11月8日晚上11時59分

組別：公開組（所有香港居民）、中學組（中一至中六學生）、小學組（小一至小六學生）

獎品：

最佳作品1名

海洋公園成人全年會藉4個（價值港幣$5,520）

大熊貓紀念品及購物禮券（價值港幣$3,000）

海洋公園餐飲禮券（價值港幣$2,000）



優異作品4名

海洋公園成人全年會藉2個（價值港幣$2,760）

大熊貓紀念品及購物禮券（價值港幣$1,000）

海洋公園餐飲禮券（價值港幣$1,000）



參加者須於10月21日至11月8日期間提交手繪畫作，並以不多於100字中文說明作品背後的意思。

政府續稱，兩隻大熊貓現正於海洋公園進行為期一個月的檢疫隔離，及後牠們亦需要約一個月適應新環境。文體旅局會與漁農自然護理署和海洋公園的專家保持緊密溝通，並按大熊貓的健康和適應情況，盡早安排大熊貓與公眾見面。

▼都江堰基地工作人員歡送大熊貓啟程赴港▼

