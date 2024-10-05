油尖警區委任139學生為防騙領袖　辦內地交流團了解當地騙案

油尖警區今（5日）舉行防騙領袖生委任禮，該區一共有6間中學、10間小學參與，揀選了139名學生擔任領袖生。油尖警區指揮官兼總警司魏志崇表示，今年首7個月錄得 超過24,000宗騙案，佔整體罪案四成半，希望透過計劃，令學生在社區傳遞防騙訊息，並會舉行內地交流團，以了解當地的騙徒手法。



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油尖警區指揮官兼總警司魏志崇致辭。（吳綽詩攝）

油尖警區指揮官兼總警司魏志崇致辭時表示，今年首7個月錄得超過24,000宗騙案，佔整體罪案四成半，因此他希望藉着委任防騙領袖生，向社會大眾宣傳防騙意識，期望能有一萬人受惠。他向同學介紹一人一份的裝備包，包括《解碼騙術》、《任務日誌》等，又鼓勵他們下載防騙視伏App；計劃亦會配合比賽及獎勵推行。

油尖警區警民關係主任兼總督察呂貞賢。（吳綽詩攝）

油尖區今年首8月32名青少年受騙 網上購物騙案最普遍

油尖警區警民關係主任兼總督察呂貞賢則指，今年310名涉詐騙案的被捕青少年中，有83人為學生，較去年同期增加15.3%，其中更有26名學生是10至17歲。而就油尖警區青少年受騙情況，她指去年10至20歲受害者錄得56人，而今年截至8月，亦有32名受害人，當中以網上購物騙案最為普遍。

中學校長稱領袖生會學習說話技巧、參與內地交流團

參與計劃的基督教香港信義會信義中學校長、油尖旺區校長會主席梁冠芬表示，自己也收到不少電話騙案，例如「猜猜我是誰」，因此希望領袖生能走入社區，宣傳防騙信息。在訓練方面，他指同學亦會學習說話技巧，甚至參與內地交流團，了解當地的騙徒手法及反詐策略，能開拓他們的視野。而在領袖生挑選上，他稱同學大多本來是校內各學會領袖，也有來自少年警訊的學生。

信義中學的防騙領袖生夏同學和黃同學表示，雖然他們自己及身邊人同樣沒有受騙經歷，只收過假冒入境處的騙案，亦有意識防備，但仍然希望透過計劃，幫助其他人免誤墜騙案。