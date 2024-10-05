MIRROR演唱會｜阿Mo手部負重能力漸增加　訓練時曾可承8磅重橫移

MIRROR演唱會意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），其父李盛林今日（5日）發出第115封代禱信，指阿Mo在過去兩個月不斷的上肢和下肢操練中，阿Mo的負重的能力也可以稍微逐漸增加，雖然增幅輕微，但有一次在刺激脊椎神經下的手部局部左右移動訓練，可加上八磅的負重搭載在手臂上橫向移動。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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阿Mo父親在新一封代禱信中透露，阿Mo在受傷之前，無論在工作、生活還是自我照顧瑣碎事務都親力親為 ，對自己的要求很高 ，但如今簡單輕微移動手腳、搔癢等都無法自理，由以前不想別人幫手，到現在變得每一件事都要哀求和麻煩他人幫助，指他感到格外辛苦和無奈，甚至擔心給他人帶來麻煩。

阿Mo過去兩個月上肢和下肢操練 負重能力可稍微逐磅增加

他說，阿Mo在過去兩個月不斷的上肢和下肢操練中，負重的能力也可以稍微逐磅的增加，雖然增幅輕微，但有一次在刺激脊椎神經下，他手部局部左右移動訓練，可以加上八磅的負重搭載在手臂上橫向移動，讓他的手腳肌肉逐漸增強和結實。

Mo父李盛林期望阿Mo有一天能夠站起來，舞出第一步。（羅乃萱FB圖片）

藝能職員被控串謀欺詐月中審 Mo父：盼彰顯公平公義還阿Ｍo公道

MIRROR演唱會事故，工程總承辦商「藝能工程有限公司」2男1女被落案起訴一項串謀欺詐罪，案件定於本月16日開審。Mo父在今次信中指，盼在司法的過程能彰顯公平公義的，還阿Ｍo失去青春歲月和活動能力一個公道。

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

*李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 115 (20241006 ) - 「恍如望著自己身心靈的成長」*

「…你的光就必在黑暗中發現… 在乾旱之地，使骨頭強壯… 必像澆灌的園子， 又像水流不絕的泉源… 必修造久已荒廢之處。」(以賽亞書 58:10-12)

1) *【經文解說 (上)】*

四個祝福：

a) *先知所說的光，如同摩西在舊約中所見的荊棘叢火焰，那火燃燒卻不會熄滅*。這光代表著盼望、信心、信靠和自我奉獻的愛之光。

b) 在急難創傷的日子，往往會感到骨頭顫抖，或悲哀罪惡使骨頭消瘦。但每當心靈在神裡面能得到平安，身體健康的機會就會大大增加。*在神的帶領下，他的靈魂在生命中得到滋潤，身體和骨頭也自然強壯起來*。

c) 擁有上述這兩個祝福 -- 不熄滅的光和被滋潤的靈魂，*精力不再耗費在嚴酷的維生條件上，而是會從他們的豐盛生命開花結果，像湧溢的泉源，有著豐富的恩賜與人分享*。

d) 神應許給祂的子民，毀滅和破壞並不是墮落人類最後的結局。儘管我們的罪會破壞它所碰觸到的一切。但 *神的能力比我們的罪更強大，祂有能力恢復和更新被破壞的一切*。

2) *【我們過去的經歷 (上)】*

正如上面經文的四個祝福，阿Mo經歷了被破壞，但又像是在生命被更新重造的小孩。

*(一) 啟言 (Mo)*

*1) 【一直以來感覺最為困擾的心情】*

a) 在受傷之前，無論在工作、生活還是自我照顧的瑣碎事務，都是親力親為 ，對自己的要求很高 [例如：輕微移動手腳、搔癢等。但如今這些簡單的動作都無法自理]。*一直以來，很多生活細節都是不想別人幫手，但現在變得每一件事都要哀求和麻煩他人幫助，感到格外辛苦和無奈，甚至擔心給他人帶來麻煩*。

b) *雖然理智上知道不能要求像自己處理那樣完美，畢竟別人在幫助自己，不能苛求100%的準確*。但這是自己對過去生活細節的基本要求 [例如：刷牙一定要好乾淨、坐姿要端正。可是現在坐歪了，就得麻煩別人幫忙調正；刷牙不夠乾淨時再要求一次，又好像是對別人來說是無理的要求，]，內心覺得矛盾和困擾。

*2) 【增加活動負重的能力】*

在過去兩個月不斷的上肢和下肢操練中，阿Mo的負重的能力也可以稍微逐磅的增加。雖然增幅是輕微的。*有一次在刺激脊椎神經下，他手部局部左右移動訓練，可以加上八磅的負重搭載在手臂上橫向移動*，這讓他的手腳肌肉逐漸增強和結實。

*3) 【禱告】：*

a) *請為阿Mo面對的心靈困擾和掙扎禱告*，祈盼他能夠適應和接受當下需要他人幫助的現實，也為照顧者有智慧與他互動禱告。

b) *請為他每天全程投入操練禱告，願他身心靈都可以得到休息和更新*。

*(二) Mo爸媽*

*1) 【想到即將有的審訊】*

在去年有關事件因有不認罪者，因而延至本年10月16日至11月8 日進行18天的中文審訊。盼在司法的過程能彰顯公平公義的，還阿Ｍo 失去青春歲月和活動能力一個公道。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神。 *「115 恍如望著自己身心靈的成長」* 。