解決劏房｜七旬翁居40呎單位環境惡劣　議員促取締協助劏房戶搬遷

新一份《施政報告》本月16日公布，香港社區組織協會今日（6日）聯同數位立法會議員探訪劏房戶，又提出9個劣質劏房定義指標，包括人均居住樓面面積少於5.5平方米（約59呎）、樓底低於兩米、沒有廁所和廚房等，期望政府立例取締劣質劏房。



有77歲、獨居於深水埗40尺劏房的長者表示，自己居住的劏房「煮食位都冇」，若自行購買電磁爐，只可以在馬桶旁邊煮食，又透露自己曾獲派元朗的過渡性房屋單位，但該處缺乏設施，連職員亦勸他不要入住。多位立法會議員期望，政府一旦行動取代劏房，要為劏房戶做好搬遷協助，亦要加強過渡性房屋的配套設施。



+ 2

社區組織協會今日早上聯同立法會議員狄志遠、張欣宇、林筱魯、陳家珮和林振昇，到訪深水埗多個劏房單位及太空艙，探訪劏房居民。記者會上，多位劏房居民透露，自己曾獲派過渡性房屋，但由於位置偏遠，最終作罷。

單位無廚房 若煮食要在馬桶旁

77歲的黃伯現時以月租2800多，租住深水埗汝州街一個40多呎的劏房單位。黃伯透露，單位無窗戶，只得一個抽氣扇，夏天要長開冷氣。單位亦無廚房或預留煮食位置，若自行購買電磁爐煮飯，只得馬桶旁邊有位置，黃伯現時每日三餐都在外解決。

黃伯又透露，自己七月曾獲派元朗錦上路的過渡性房屋單位，但該項目位置偏僻，「連司機都唔識去」，附近毫無配套，「買盒飯都冇」，有職員勸他不要入住。黃伯現時已輪候公屋兩年，他明言不希望「打尖」，又認為問題在於政府興建公屋緩慢，「你大把地，新界又咁多棕地」，「喺到同地產商鬥角，喺到等山」，無助解決劏房及住屋問題，期望政府加快進度，幫助基層上樓。

社協為「劣質劏房」提出九個定義，認為只要符合三個，便屬「劣質劏房」。（盧翊銘攝）

劏房戶遷入大埔反曾開支 放棄過渡屋

與妻女一家三口居於旺角150呎劏房的謝先生，因父母離世、與前妻離異等，多次更改輪候公屋的住戶人數，至今排了23年，都未能「上樓」。他透露，自己早前獲派位於近大埔坳的過渡房，但該處位處偏僻，到大埔港鐵站要至少30分鐘，雖然租金較劏房便宜800元，但平時上班及女兒上學的車費，居於過渡房要貴2000元。他衡量過後最終作罷。

謝先生批評政府，經常表示要發展新土地，但「冇人肯起公屋」，又期望多關注市民的實際需要，「你話有新界區、元朗區（簡約公屋等），但你起樓都要有條路入去啦」。

社協促人均少於7平方米 樓底低於兩米須取締

社區組織協會副主任施麗珊表示，現時本港有近10多萬劏房居民，估計他們每戶的人均居住面積，不到5.5平方米，更有不少人居於籠屋、太空艙等，需要與其他人共用廁所，情況極不理想。她強調，在處理劣質劏房問題上，人均居住面積為不能迴避的議題，政府在定義劣質劏房時，需充分考慮到受影響的居民數目。

社協又為「劣質劏房」提出九個定義，包括一人居住面積小於7平方米或人均居住面積少於5.5平方米、樓底低於兩米或上下格出租、單位分租多於5伙、單位沒有提供廚房廁所等，只要九項準則當中符合三項，即可定義為不符合「法定最低住屋標準」的劣質住房單位；當局除加強巡查外，亦應提供舉報渠道。

社協又建議，被當局評定為劣質劏房的業主，需於六個月內進行改善工程，而租戶亦有權提早解約。社協又期望政府，延長過渡房的租住期，轉型為恆常性「社會房屋」，並要加強過渡房及簡約公屋的支援配套，如交通、就業、教育、醫療，協助離開劣質劏房的基層，適應新生活。

社協又指，現時八成過渡房單位，已預留給輪候公屋滿三年的甲類人士，只得兩成預留予未滿三年的乙類低收入階層。社協認為，政府應調整甲乙類比例，以提高部份偏遠地區過渡房的入住率。

張欣宇盼訂取締劣質劏房定下時間表

張欣宇表示，他們今日視察的劏房，將來幾可肯定屬違法，但認為若舉報，反而會令劏房居民無家可歸，對情況感到無奈。他期望政府為取締劣質劏房定下時間表。在定義劣質劏房時，亦要考慮清楚對劏房戶的影響，做好安置的配套及措施。

狄志遠則批評政府，「收人公屋好快，但你畀樓人住可唔可以都快」，認為劏房是政府房屋政策過去失敗的惡果，「既然有地有盛，點解唔快啲起（公屋）？」他又強調，政府過去洪水橋及上水收地及安置上，有很多錯漏，希望今次取締劏房，可以照顧居民感受、多溝通，給予完善的配套。