地產代理：大部份劏房非劣質　先改單位內籠　最低標準別太理想化

解決劏房問題工作組昨日（22日）向特首李家超提交報告，就有序取締劣質劏房提出建議。香港地產代理商總會主席潘達恒今日（23日）在電台節目指，市面上大部份的劏房非劣質，因市場已有調節，如環境太差會很難租出，並提到兩年前分間單位實施租務管制後，市場的劏房供應並無增長，需求則無減退。



他說，希望當局訂出的劏房標準不宜太理想化，建議先從「內部不合適地方改善」，例如率先改善大眾普遍不接受的廚廁合一單位，續指如涉及「外圍性」情況、工程複雜的話，有機會令業主選擇還原單位。



香港地產代理商總會主席潘達恒。（資料圖片／陳葦慈攝）

地產代理指租管已令業主狀況生變 市場供應無增長

香港地產代理商總會主席潘達恒表示，贊成當局處理不適切居所，改善部份惡劣的住屋環境，惟認為市面上大部份的劏房非劣質，因市場已有調節，如環境太差會很難租出，業主也想租出也需要作改善。

他續指，在基層團體提出的意見中，未能反映部份劏房租戶的聲音，例如一些不符合資格輪候公屋、同時覺得劏房租金較整個單位便宜、「可以一直住落去」的劏房戶。

他又提到，早在談及劏房訂最低居住標準之前，租務管制已令業主的狀況出現變化，市場供應並無增長，需求則無減退。

潘達恒指，早在討論訂最低居住標準之前，租務管制已令劏房出現變化，市場供應並無增長，需求則無減退。（資料圖片／盧翊銘攝）

冀標準不宜理想化 建議改善期限延至兩年內

潘達恒說，希望當局訂出的標準不宜理想化，應「合適啲」考慮市場生態及業主想法。因應標準訂出後，業主或需作出改善，他建議從「內部不合適地方改善」，例如從舒適度出發，大眾普遍不接受「廚廁合一」，現時市面上僅一成單位仍屬廚廁合一，可以率先改善這些單位，其影響也會較低。

他續指，如因應最低標準的改善涉及「外圍性」情況、工程複雜的話，有機會令業主選擇還原單位。他以一開三的劏房單位作例子，如其中兩間劏房合符最低居住標準的面積，其中一間不符合，涉及的工程要整體地去做，「複雜性係大。」

他期望，當局訂出的標準不宜理想化，應「合適啲」考慮市場生態及業主想法。就早前消息指改善期以一年為限，潘達恒稱有寬限期是好事，可以給予業主一些空間，惟認為將期限延至兩年內會較為合適，同時應要規定租客需要配合業主作改善工程。