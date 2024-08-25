過渡屋「啟德‧東寓」多戶滲水、牆身發霉　住戶：劏房都無咁差

由東華三院營運的過渡性房屋「啟德‧東寓」今年3月入伙，近日有區議員指，已接獲200多宗求助，指相關項目的單位水管及內牆滲漏，牆身發霉發黑，吽出磨菇、地板階磚爆裂。有住戶表示，當初入伙沒有想過會發生多個單位爆水喉的情況，認為「劏房都無咁差」；也有居民認為，這類組裝合成樓非石屎製，若出現問題，只要東華願意負責便可接受，「最緊要有瓦遮頭咪算」。



由東華三院營運的過渡性房屋「啟德‧東寓」今年3月入伙，近日有區議員指，已接獲200多宗求助，指相關項目的單位水管及內牆滲漏，牆身發霉發黑，吽出磨菇、地板階磚爆裂。（郭梓謙攝）

輪候公屋逾11年、本來居於劏房的住戶梁小姐指，當初需另覓住處，申請了三個鄰近市區的過渡性房屋項目，啟德最先派中，故選擇入住。

梁小姐說，今年3月入伙，其後一個月已出現滲水問題，所幸單位未受太大影響，僅牆身發霉，據其了解，有些鄰居受嚴重影響，其單位已獲東院安排維修工程。

她指，啟德項目的租金也將近4000元，屬過渡性房屋項目中最貴租，出現滲水問題是始料未及：「梗係無諗過，邊有咁兒戲，呢啲廢柴工程（組合屋）！」

過渡屋「啟德‧東寓」，有住戶因牆身漏水吽菇。（林博提供圖片）

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住戶黃先生則表示，未受滲水問題影響，但有留意到報導。他認為，過渡性房屋始終屬組合屋，對比石屎樓，品質有差距屬可以預期。

他續稱，沒有本事買私樓，惟私樓也有機會出現滲水問題，又指這些的單位設有冷氣、熱水爐、洗衣機等，為其減卻不少煩惱，若然東華三院願意為事件負責，進行維修，也算可以接受。

黃先生又透露，已輪候公屋七，住過的劏房，由月租3000元，增至7000、8000元，過去要平衡薪金、租金很不容易，「無得擔心咁多，有問題咪搵返佢哋搞囉，最緊要有瓦遮頭咪算。」

另一位黃先生同樣未受影響，不過他則認為，新項目理應「執好晒先交畀我哋」。

位於啟德沐安街的過渡性房屋項目「啟德．東寓」，提供519個單位，租金由3,800至5,900元不等。項目獲房屋局「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」資助約2.85億元，承建商為「興勝建築有限公司」，於2022年12月開展工程，今年2月竣工，並在3月開始入伙。

項目提供519個單位，當中逾半是1至2人單位、亦有2至3人單位，以及少量3至4人單位及無障礙單位。（圖為2至3人單位）

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