居屋2024｜「樓王」啟盈苑受歡迎　劏房婦盼抽中：願打兩份工供樓

2024居屋今日（3日）開始接受申請，有市民早上來到房屋委員會客務中心遞交申請表。當中不乏為改善居住環境的家庭，並以啟德「樓王」啟盈苑最受市民歡迎。其中有獨居女劏房也是心儀啟盈苑，但她為了盡快脫離劏房惡劣環境，笑言「抽到邊度都好」，她又說：「如果抽中咗，最多一個人打兩份工去搵錢供樓！」



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孟小姐現時一個人住在旺角劏房，今次是第二次來抽居屋，因為劏房環境惡劣，所以她認為「抽到邊度都好」，最多「一個人打兩份工」。（盧翊銘攝）

今期居屋交表時段由10月3日早上8時起至10月23日晚上7時，預計於今年第四季進行攪珠，明年第二季開始揀樓。今期居屋有5大新屋苑、合共7132伙推出，並將以市值七折定價，售價較之前一期的六二折高，但實際定價則大致相若。有不少市民認為折扣屬政府政策，只要抽到居屋就好。

今次居屋選項中，以啟德「樓王」啟盈苑最受歡迎，不少市民貪其交通便利，其次為觀塘或紅磡區。其中獨居旺角劏房的孟小姐也希望抽中啟盈苑，她稱今次是第二次來抽居屋，因為劏房環境惡劣，所以她認為「抽到邊度都好」，抽中咗就算「一個人打兩份工」都要上樓。但若今次抽不中都會繼續抽，並暫時蝸居在劏房。

另一位新來港婦人列小姐則是首次抽居屋，她表示首選是啟德啟盈苑，可以方便子女上學。她今年與5歲兒子申請來港定居，丈夫是香港永久居民，另有一名18歲女兒，一家四口暫住家姑名下的公屋單位，只靠月入4萬元的丈夫獨力養家，故難以負擔買私樓。

她續指，未來供樓會有壓力，亦擔心樓價會上升，故最好能夠一抽即中，日後待兒子讀中三時，她亦會外出工作賺錢，幫忙供樓。

至於市民鄧小姐今早9時許前來交白表，她表示啟盈苑為首選，因為女兒在附近上學，認為住在該區會比較方便，但亦會考慮鄰近的觀塘區。她又指過去曾交表但不成功，希望今次能夠抽中。

今次居屋以市價七折，定價比過往較高，至於為何不買私樓，她表示仍擔心經濟問題，因為始終女兒讀書的支出所費不菲。她又認為今次有7000多個單位，應該會比較容易抽中。

蘇先生就指希望與太太抽中居屋，組織家庭。今次是他第4次交表，會以平常心面對。如果抽不中的話，亦會考慮私樓。（盧翊銘攝）

蘇先生就指希望與太太抽中居屋，組織家庭。今次是他第4次交表，會以平常心面對。如果抽不中的話，亦會考慮私樓。他的首選是啟盈苑，因為有家人住在該區附近；次選則為觀塘區的安柏苑，可以較近父母住所。

這批居屋分別為啟德、觀塘、油塘、東涌及屯門，而售價將介乎143萬至467萬，平均售價大約為270萬，實用面積介乎186平方呎至約510平方呎。

今期居屋將實施「家有初生優先選樓計劃」，家庭申請者如有嬰兒於2023年10月25日或以後出生，可優先揀樓。房委會將為適用家庭以及「家有長者優先選樓計劃」的申請者，預留共四成單位配額。另外，白表申請人的收入限額有因應市況而下調。