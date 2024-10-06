卡拉OK「sugar K」開業一年即結業　曾推「撐香港，保經濟」唱K價

自通關後大批港人北上消遣，當中不少人北上唱K。號稱全港首個音樂樂園的銅鑼灣大型卡拉OK兼派對房間「sugar K」，特色獨立VIP包廂設有落地大電視銀幕，為店內一大特色，不過sugarK在上月底已結業，開業僅一周年。今日（6日）所見，店內沒有人上班，不過相信日間正進行拆除音響設施等工作。



該店曾在8月底推出「撐香港，保經濟」的Happy K時光親民價，在指定時間入場及結帳離開，成人只需108元。地舖的姐妹店酒吧sugarV by VSING同樣結業。



銅鑼灣樂聲大廈3樓「Sugar K」已結業，入口大堂放了一卷卷捆起的發泡膠。（羅日昇攝)

設有「全港最大」VIP房 猶如一間獨立酒吧

「sugar K」去年9月下旬在銅鑼灣糖街樂聲大廈3樓開業，主打Cyberpunk（賽博龐克）主題，宣傳稱為全港首個音樂樂園。佔地超過2萬平方呎，設有51間K房——適合2至5人的「精品房間」、6至9人的「標準房間」、以及適合10人以上的「派對房間」，開業時房間設有最低消費，人均176起，已包括小食收費。

「sugar K」去年9月下旬在銅鑼灣糖街樂聲大廈3樓開業，地下圍板仍見有開業試唱優惠宣傳。（羅日昇攝)

店內另設有多間特色獨立VIP包廂，能容納20人以上，有落地大電視銀幕，部份亦有多款遊樂設施，例如飛鏢機、桌上氣墊冰球機等。店內有被譽為「全港最大」的V388 VIP房，內設酒吧、舞台、DJ打碟區、飛鏢區等，猶如獨立一間酒吧，適合舉辦大型聚會派對。

網民上月底在FB專頁披露結業訊息 電話已無人接聽

Facebook專頁「香港店舖執笠結業關注組」上月29日曾發布一則主題為「唱K都死」的貼文，内容顯示sugar K「永久結業」訊息，引起不少網民討論。今日公司電話已無人接聽，訂位WhatsApp也沒有回覆。

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無人的舞台留有一支咪、一個色士風及一個小提琴

今日現場所見，樂聲大廈電梯已不能抵達到3樓，只能從2樓樓梯再上。入口有橫帶封條，可見大堂放了一卷卷捆起的發泡膠，打包物品用的紙箱四散在地，亂中有序。裝修仍十分新簇，一些小型電器未有搬走，一些音響設備則已放在紙箱內，料準備運走；無人的舞台，留有一支咪、一個色士風Saxphone及一個小提琴。

銅鑼灣樂聲大廈3樓卡拉OK「sugar K」開業一年即結業。在10月6日所見，無人的舞台，留有一支咪、一個色士風Saxphone及一個小提琴。（羅日昇攝）

開業初期推K-Lunch優惠 有午餐兼免費唱K三小時

sugar K開業時已推出K-Lunch優惠，逢星期一至日由68元起，可享午餐及免費唱K三小時體驗。K-Lunch西式午餐有香煎雞扒煙肉飯配蒜蓉汁及雜菜、意大利紅酒肉醬煎蛋飯等，中式午餐則有特色咖哩豬扒飯、清湯牛腩粉麵飯等，餐點皆附餐湯。到今年9月初在其官方Facebook專頁推出「午餐特價半價」的K-Lunch，由52元起，包括鰻魚飯、吉列炸蝦蕎麥冷麵和和風炸豬排飯，此為專頁最後一帖。

該店4月曾推出周一及三，上午11時至下午4時入座，任唱4小時只需68元；今年暑假推出學生88元任飲任唱4小時優惠，比正價便宜100元；8月底推出「撐香港，保經濟」唱K優惠，宣傳稱「All day Happy K時光推出超值K歌娛樂套餐，以友善的價格讓香港市民男女老少盡情暢玩，以支持香港經濟」，只需108元便可長達4小時無限K歌，含兩杯指定飲品，但需在周一至周五下午4時前入座，或周六、周日下午2時前入座。

「sugar K」8月24日在其官方Facebook專頁推出「撐香港，保經濟」優惠，在指定時間入場及結帳離開，成人只需108元。

儘管sugar K開業不足一年就結業，但同時卻有内地唱K龍頭「魅KTV」預備攻入香港開旗艦店，新店選址中環蘭桂坊加州大廈全層，佔地7,000平方呎。