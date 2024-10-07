Coldplay演唱會｜首日優先訂票約20分鐘售罄　Klook明早10時搶飛

英國殿堂級樂隊Coldplay即將在2025年4月，在新建成的啟德體育園連開3場巡迴演唱會，今早10時（7日）率先開放「藝人優先訂票」。《香港01》等待約20分鐘才擠進訂票系統，同時所有場次及門票類型都已售罄。不過未能成功訂票的市民不必灰心，Klook會員可在明早10時（8日）搶票。下文將列出未來數日的開放訂票時間。



英國殿堂級樂隊Coldplay即將在2025年4月來港開演唱會。（資料圖片）

等待約20分鐘擠進訂票系統 惟所有門票已售罄

國際歌手或樂隊舉行巡迴演唱會期間，會特地為歌迷開放「藝人優先訂票」以預先登記，通常早於公開發售時間。而Coldplay在今早10時率先開放「藝人優先訂票」，《香港01》記者準時進入網站，發現已需要排隊輪候，網頁不斷自動刷新。

直至早上10時23分，終於成功擠進訂票系統。然而空歡喜一場，在揀選場次及門票類別後，網頁顯示暫時沒有門票（Temporary no ticket available）。而記者再揀選其他場次及門票，亦同樣顯示沒有門票。網上討論區亦有網民稱門票已售罄。

記者今早(7日)10 時準時進入網站，發現已需要排隊輪候，網頁不斷自動刷新。（網頁截圖）

本周仍有3日可搶門票 周四公開發售

不過，未能訂購門票的市民不必灰心，各網站將在未來數日陸續開放，包括周二（8日）的Klook、周三（9日）的Live Nation，以及周四（10）的公開發售。

門票開售日期：



藝人優先訂票︰10月7日早上10時

Klook獨家演唱會套票︰10月8日早上10時

Live Nation 會員優先訂票︰10月9日早上11時

公開發售︰10月10日早上10時

