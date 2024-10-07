Coldplay Hong Kong門票｜最貴$6599　企位貴過坐位　一文看訂票

英國殿堂級樂隊Coldplay於2025年4月9（周三）、11（周五）及12（周六）日，在新建成的啟德體育園連開3場巡迴演唱會《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》。Coldplay官網優先訂票今日（7日）早上10時至晚上11時59分期間預訂，其他平台在8日及9日開售，並於10月10日公開發售。



演唱會設有升級體驗，最貴的VIP體驗價錢為$6599；而圍住舞台的企位門票劃一$1399，比四款坐位的座位門票還要高，僅低於兩款坐位。



英國樂隊Coldplay。（資料圖片）

Coldplay香港演唱會詳情

Coldplay香港演唱會｜藝人優先訂票

不少國際歌手或樂隊舉行巡回演唱會時，都會特別關照忠粉，並開放「藝人優先訂票」連結，讓歌迷預先登記，比公開發售較早搶飛。歌迷登記完之後，就會收到電郵確認訂票。

Coldplay香港演唱會｜門票價錢

《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》分7種票價，包括：

企位票價：$1399

座位票價：$399、$699、$999、$1299、$1699及$2099

Coldplay香港演唱會｜座位表

《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》採用U型舞台

Coldplay香港演唱會-座位表（IG圖片）

Coldplay香港演唱會｜門票升級體驗

另外，演唱會更設升級體驗，最貴的VIP體驗價錢為$6599，當中包括了$2099較佳座位門票一張、獨家後台參觀體驗、演出前在Coldplay即將表演的舞台上拍照、特設座位接送專員、Ultimate Spheres體驗獨家周邊禮品、Coldplay特別設計環保禮品、Coldplay環保手帶一條及專用周邊櫃檯。

點擊下圖看詳細升級VIP體驗價錢：

Coldplay演唱會詳情如下：

日期：2025年4月9,11,12日

地點：啟德體育園

票價：$1399（企位）

$399、$699、$999、$1299、$1699及$2099（座位）

門票開售日期：

藝人優先訂票：2024年10月7日

Klook獨家演唱會套票：2024年10月8日

Live Nation 會員優先訂票：2024年10月9日

公開發售：2024年10月10日