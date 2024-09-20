Coldplay｜姚柏良冀與旅遊業有票務合作　以水路引客流到不同地區

英國樂隊Coldplay明年4月在擁有5萬個座位的香港啟德體育園舉行三場個唱，旅遊界立法會議員姚柏良表示，消息對明年市道能起提振作用，但巨星級別演唱會一票難求，若只有公開購票的話，可製造的旅遊產品有限，故希望在政府主導或支持的盛事上，主辦單位可與旅遊業界有票務合作，透過各界別推動不同套票，打造盛事品牌化。



英國樂隊Coldplay。（資料圖片）

姚柏良今早（20日）在電台節目指，相信Coldplay來港是好的開始，雖然並非啟德體育園首個節目，但明年4月能請到國際巨星到港開演唱會，對明年市道能起一個提振作用。

他說，Coldplay等巨星演唱會一票難求，若只公開購票的話，可製造的旅遊產品有限，故希望主辦方能與業界有票務方面的合作。他希望由政府主導或支持的活動，可與主辦方談票務合作，透過各界抱團取暖，推出更好產品，讓旅客有更好感受，打造盛事品牌化。

提到場地配套，姚認為應要做到多元化配合客人需要，又指交通配套也應詳盡規劃，「幾萬人同時落地鐵係唔理想」，應考慮如何引流到九龍城、紅磡、尖沙咀及中環一帶，長遠應該在附近起登岸設施，透過水路將客人引流到香港不同地方等，建議政府早日組織業界參觀啟德體育園，探討疏導人流措施。

楊永杰。（梁鵬威攝）

另一立法會議員楊永杰稱，Coldplay在啟德體育園開個唱，對香港演唱會盛事經濟有很大幫助，甚至起到里程碑及參考作用，希望做好今次演唱會，吸引其他世界級歌手選定香港作為巡迴個唱站點。

他稱交通配套方面要小心安排，認為當局應盡早公布疏散安排，單純靠屯馬綫一定不夠，應增加付費旅遊巴，疏導人流到紅磡或鑽石山站，甚至到各關口，但強調應盡量吸引旅客留港過夜。

他預料Coldplay演唱會有不同國家及地區旅客來港，業界應努力推優惠套票，政府也可推動無人機表演配合。

至於開前的試業活動，他認為適合逾請歌星開個唱，尤其要測試5萬人場疏導措施，「演唱會係好契機，例如四大天王聚首先吸引到各方旅客，先起到測試作用。」