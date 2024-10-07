舒適堡｜兩顧客結業前入稟追療程及課程費逾14萬　小額獲裁定勝訴

健身中心舒適堡Physical上月宣布「暫時結業」，兩名曾在兩間不同分店購買療程及課程的顧客，在結業前已因貨不對辦等原因入稟追討合共逾14萬元。兩案今(7日)在小額錢債法庭開審，舒適堡並無代表出席，審裁官雷健文即頒下裁決，裁定兩名申索人勝訴兼可獲合共14.69萬元，又稱若舒適堡反對判決，兩申索人可尋求法律意見。



兩名申索人：洪旭輝、及練韋銘，兩被告：舒適堡（尖沙咀）美容健美有限公司、及舒適堡（荃灣）美容健美有限公司，舒適堡今沒有代表出席。

健身中心舒適堡2024年9月突宣佈全線結業。（資料圖片）

兩名申索人在位於西九龍法院內的小額錢債法庭獲裁定勝訴。(資料圖片)

申索人洪旭輝在申索書指，他於2022年10月24日向舒適堡尖沙咀分店購買2個被動式矯治脊柱療程，分別支付了50,820元及51,480元，合共逾10萬，惟他認為貨不對辦，他質疑舒適堡有違反協議之嫌，遂入稟小額要求退款及訟費，連同6,000元信用卡分期費用及1,000元附加課堂訂金。

另一名申索人練韋銘則指指，舒適堡於2023年10月14日及17日，涉違反合約條款及不良營銷手法的合約費用，他要求終止合約，及追追討47堂費用，合共37,600元。

案件編號：SCTC50928, 50929/2023、SCTC10876/2024