舒適堡結業｜沙田分店被指6月起欠租　遭港鐵追673.6萬及要求交吉

舒適堡Physical健身中心早前突然宣布「暫時結業」，其沙田連城廣場分店，亦被指自本年6月起 拖欠租金和雜費，涉款673.6萬元。舖位的業主港鐵昨(10日)入稟高等法院，向Physical追討涉款和相關損失，以及要求Physical把舖位交吉。



原告為香港鐵路有限公司，被告為Physical Health Centre (Shatin) Limited。

舒適堡9月6日宣布暫時結業。（盧翊銘攝）

入稟狀指，原告和被告於2023年5月簽訂3年租約。原告把沙田連城廣場的三樓全層和4樓的409至427號舖位租予被告，被告需每月支付131.9萬元的租金，以及管理費36.5萬元、冷氣費13.1萬元和宣傳費4.1萬元。冷氣費於本年1月，調整至14.3萬元。

惟被告自本年6月起，拖欠租金和其他費用，至本年9月共拖欠673.6萬元。此外，被告自本年9月6日起停業。

原告現向被告追討673.6萬元，以及相關利息和損失。此外，原告要求被告把舖位交吉。

案件編號：HCA1825/2024