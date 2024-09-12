舒適堡結業｜顧客不滿療程小額索償 官提醒執行命令或會有困難
撰文：朱棨新
出版：更新：
舒適堡Physical健身中心早前宣布「暫時結業」，一名男顧客前年在Physical購買兩個矯治脊柱的療程，但他指療程貨不對辦，去年入稟小額錢債審裁處追討涉款近11萬元。案件今(12日)在小額錢債審裁處再訊時，審裁官潘弘翰把案件排期至下月7日審訊，但向男顧客稱：「唔知你有冇睇新聞啦，被告人呢個集團似乎已經停止咗運作。」又提醒他查冊了解舒適堡是否清盤，若已清盤便要中止所有法律程序，即使未清盤，執行法庭命令或有困難。
申索人為洪旭輝，被告為舒適堡（尖沙咀）美容健美有限公司，舒適堡今缺席聆訊。
曾以10.9萬購買兩個治脊柱療程
洪旭輝在申索書指，於2022年10月24日，以逾10萬元向舒適堡購買兩個「被動式矯治脊柱療程」，連同信用卡分期費用及附加課堂訂金，涉款約10.9萬元。惟舒適堡未有遵照當時的口頭協議，貨不對辦。洪旭輝追討但不果，遂入稟要求退款。
官提申索人查舒適堡是否有清盤
審裁官甫開庭便向洪稱：「唔知你有冇睇新聞啦，被告人呢個集團似乎已經停止咗運作。」審裁官確認洪交妥文件後，排期至10月7日審訊，預計需時1天，又提醒洪作公司查冊，了解舒適堡有否清盤。惟審裁官補充，即使舒適堡未被清盤，執行法庭命令或有一定難度。
案件編號：SCTC50928、50929/2023
舒適堡｜HEALTHY要求簽額外協議 沒義務提供服務 律師提醒細閱沒有清盤官的「全線結業」 舒適堡死得有可疑｜刁佬舒適堡｜灣仔店擺放Healthy易拉架 舊會員須簽同意書續用服務舒適堡｜海關至今收1357宗舉報已洽500人 將優先約見9月簽約苦主