舒適堡結業｜顧客不滿療程小額索償　官提醒執行命令或會有困難

舒適堡Physical健身中心早前宣布「暫時結業」，一名男顧客前年在Physical購買兩個矯治脊柱的療程，但他指療程貨不對辦，去年入稟小額錢債審裁處追討涉款近11萬元。案件今(12日)在小額錢債審裁處再訊時，審裁官潘弘翰把案件排期至下月7日審訊，但向男顧客稱：「唔知你有冇睇新聞啦，被告人呢個集團似乎已經停止咗運作。」又提醒他查冊了解舒適堡是否清盤，若已清盤便要中止所有法律程序，即使未清盤，執行法庭命令或有困難。



申索人為洪旭輝，被告為舒適堡（尖沙咀）美容健美有限公司，舒適堡今缺席聆訊。

舒適堡9月6日宣布暫時結業，有指灣仔分店易名Healthy在9月10日重開，不過現場所見，仍然沒有變化，未能前往有關樓層。（盧翊銘攝）

舒適堡9月6日宣布結業後，警方9月11日拘捕兩名董事後，記者下午到舒適堡灣仔店視察時，發現已開始裝修。（香港01記者攝）

舒適堡9月6日宣布結業後，警方今晨（11日）拘捕兩名董事後。（香港01記者攝）

舒適堡9月6日宣布結業，審裁官向一名在小額法庭申索的事主稱，即使舒適堡無被清盤，執行法令亦或會有困難。（香港01記者攝）

曾以10.9萬購買兩個治脊柱療程

洪旭輝在申索書指，於2022年10月24日，以逾10萬元向舒適堡購買兩個「被動式矯治脊柱療程」，連同信用卡分期費用及附加課堂訂金，涉款約10.9萬元。惟舒適堡未有遵照當時的口頭協議，貨不對辦。洪旭輝追討但不果，遂入稟要求退款。

官提申索人查舒適堡是否有清盤

審裁官甫開庭便向洪稱：「唔知你有冇睇新聞啦，被告人呢個集團似乎已經停止咗運作。」審裁官確認洪交妥文件後，排期至10月7日審訊，預計需時1天，又提醒洪作公司查冊，了解舒適堡有否清盤。惟審裁官補充，即使舒適堡未被清盤，執行法庭命令或有一定難度。

案件編號：SCTC50928、50929/2023