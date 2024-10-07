童樂居虐兒案　犯最多宗罪女被告判囚64月　官斥心腸歹毒

香港保護兒童會轄下院舍「童樂居」，2021年被揭發多宗虐兒事件，並有34名職員被控，其中12名早前承認及經審訊後被裁虐兒等罪成的被告，今(7日)在區域法院判刑，其中10人被判囚6個月至5年4月不等，另有兩被告判社會服序。



法官王詩麗判刑時批評眾被告邪惡橫蠻，對幼童毫無同理心，視他們為玩物，犯案手法卑劣，不顧幼童感受，其中判刑最重的被告更涉49項虐兒罪名，直斥她心腸歹毒、橫蠻無理，行為令人髮指。



童樂居12名前職員今於域法院被判囚

法官王詩麗不接納被告稱受童樂居的風氣影響下犯，反稱她們與其仿傚，不如以身作則，合眾之力推翻歪風。

與其仿傚不如合力推翻歪風

王官判刑時指，辯方求情指童樂居資深員工亦對幼童用暴力，各被告受風氣影響亦仿效；王官認為這非減刑理由，並指與其仿傚，不如以身作則，合眾之力推翻歪風。

她又批評各被告破壞誠信，明知故犯，行為可恥，部分被告目睹幼童受襲，仍袖手旁觀，行為麻木不仁，再者，童樂居的幼童年齡均在3歲或以下，他們因為父母無力照顧寄住院舍，被受虐待亦不懂得投訴，只能啞忍。雖然無證據顯示有幼童留下傷勢，但不能忽略幼童受傷風險，被告們的行為亦令他們感到驚嚇和不安，甚至「有樣學樣」，日後以暴力解決問題。

童樂居是一個讓3歲以下兒童寄住的院舍，2021年底被掲多名女職員虐待院舍內的幼童。

12名被告為趙詠茜（46歲）、卓凱欣（25歲）、黃潔瑩（26歲）、莊嘉宜（28歲）、李晓儀（28歲）、楊淑儀（36歲）、伍家穎（48歲）、周靈芝（31歲）、鄧月媛（53歲）、梁曉彤（26歲）、梁善儀（53歲）及陳信興（59歲），均為童樂居前職員，共被裁定逾140項虐兒等罪成，其中趙詠茜認了49項虐兒罪。

涉最多罪行被告總刑期5年4月

其中涉及最多控罪的被告趙詠茜，她在另一宗在獨立案件已被判囚50月，王官准她在本案承認罪行的刑罰，部份與侗同期執行，趙的總刑期5年4個月；其餘被告判刑：卓凱欣總刑期34個月、黃潔瑩總刑期27個月、莊嘉宜總刑期為38個月；李晓儀另涉盜竊罪被判緩刑，須加囚2星期至總刑期34個月；楊淑儀判囚24月；伍家穎總刑期36個月；周靈芝總刑期22個月，鄧月媛判囚6個月，梁曉彤判囚7個月。

另兩被告陳信興及梁善兒，各只涉及1項虐兒罪，同被判180小時社會服務令。

有被告涉逾百宗罪行

案情指，各被告在案發時均為童樂居工作，負責照顧在院舍內的兒童，她們大多曾推打或拍打院內的兒童，其中涉及最多控罪的被告趙詠茜，涉及罪行逾百次，她曾多次拍打不同幼童的頭部，亦曾將男童向後推至其四肢著地，又曾扯女童頭髮及掌摑她。其他被告如莊嘉宜，曾脫下波鞋擲向兩名男童，並搓揉其中一名男童的頭。

有目睹幼童被波鞋擲仍發笑

兩名被判社服令的被告陳信興及梁善兒，陳曾有近距離目擊其他被告虐兒，但沒有制止，她並目睹莊嘉宜用波鞋掟兒童，陳沒有行動之餘，並站在原地發笑；梁善兒則目睹被告李晓儀用手指彈及打一名男童，梁亦拿起衣架指向男童，衣架並接觸到男童嘴巴3下。兩人均被判社會服務令180小時。

案件編號：DCCC846-853/2022、DCCC146-150、152、153、156/2023