童樂居虐兒案｜再有5人罪成兩人脫罪　押後至8.7與另7被告作求情

童樂居虐兒案，其中7名否認虐兒罪，涉及9名兒童，案件早前經審訊後，今(5日)在區域法院裁決，法官王詩麗裁定其中5人共8罪成；兩名被告雖然在身童受虐時在場，但不肯定她們是否目擊情裁，裁定兩人罪名不成立，當庭釋放，案件押後至8月7日求情。



7名被告共被控13項虐兒罪，包括：黃潔瑩(23歲)、陳綺雯(49歲)、鄧月媛(50歲)、梁曉彤(26歲)、梁善儀(51歲)、關佩華(49歲)及陳信興(56歲)。其中陳綺雯及關佩華被裁定罪名不成立。定罪被告中，除黃潔瑩外，其餘准繼續保釋。

5名涉在童樂居虐待幼童的女工作員，今在區域法院被裁定罪成。

「童樂居」在2021年底被發院舍內多名女職員涉曾虐待院內幼童。

襲擊動作在電光火石間發生

王官在裁決指，被告陳綺雯和關佩華，雖然在其中兩名男童受襲時身處現場，她們與動手施襲者距離很近，襲擊動作在電光火石間發生，男童受襲後沒有異樣，陳當時正專注分派飲品，亦不能肯定關的視線是否有注視到男童，不能肯定兩人是否看到襲擊情況，故裁定兩人罪名不成立。

同案9人早前已認罪

同案另有9名被告早前已認罪，其中李慧心、鄭淑貞分別被判監4個月及4個半月；餘下7日：趙詠茜、卓凱欣、莊嘉宜、李曉儀、楊淑儀、伍家穎、周靈芝，同樣押後至8月7日求情。

香港保護兒童會院舍童樂居，在2021年底被指多名女護理員涉虐待幼童的情況，警方經調查後，共有34人被控虐兒罪，多案早前已作處理。

案件編號：DCCC846-853/2022