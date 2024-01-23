童樂居虐兒案｜女職員經審訊裁3罪成　官稱入獄是唯一選擇囚15月

香港保護兒童會轄下「童樂居」2021年底爆出虐兒醜聞，多名職員被控。其中51歲職員早前經審訊後被裁定3項虐兒罪成，包括把兩童分別摔在地墊或角落，見同事作施虐行為又佯裝不見。法官李慶年今（23日）在區域法院判刑指，被告行為明顯違反了社會及公眾對幼兒工作員的信任，即時監禁是唯一的判刑選擇，判她入獄15個月。



見同事用暴力佯裝不見

被告陳玉玲（現年 51 歲），早前否認6虐兒罪受審，其中3罪經審訊被裁定罪成。法官早前裁決時指，其中兩罪指陳把兩名兒童分別摔在地墊或角落，其行為明顯過火、不合理，構成故意襲擊。至於另一虐兒罪則指陳沒有制止其他職員施虐，陳眼見同事暴力對待幼童，竟然佯裝不見，屬控罪中的「故意忽略」。

被告陳玉玲在區域法院被裁定3項虐兒罪成，被判囚15個月。

求情稱熱愛工作會獎勵表現好的兒童

辯方早前求情指，被告熱愛這工作 ，會自掏腰包買零食讚賞表現好的兒童，也曾經出手保護另一名被粗暴對待的幼童。

照顧者更需要耐性和關愛

法官判刑時指，在童樂居住宿的兒童均因家庭問題而缺乏家人的照顧，故照顧者更加需要更多耐性和關愛。作為成年的幼兒工作者，一旦情緒失控變成虐兒，這行為是法庭不能容忍的 ，並增加案件的嚴重。

違反社會及公眾對幼兒工作者的信任

法官續指，被告在約一個月內犯案有3次 ，涉及的3名幼兒的年齡均為3歲或以下，他們無力作出反抗。被告在案發時是受僱為幼兒工作員，職責是照顧幼兒，其行為明顯違反了社會及公眾對幼兒工作員的信任，基於案情的嚴重性，即時監禁是唯一的判刑選擇。

法官最後基於被告的犯案時間 、暴力程度 、對 孩童的影響 、辯方的減刑陳詞等，就三罪分別以6個月和12個月為量刑起點。法庭考慮到被告無案底，且辯方同意大部份案情 ，節省法庭不少時間 ，下令部份刑期同期執行，即總刑期15個月監禁 。

案件編號：DCCC 541/2022