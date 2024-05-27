童樂居虐兒風波｜管理層指昔日員工不理解幼兒　會以持續培訓預防

香港保護兒童會轄下「童樂居」2021年底爆出虐兒事件，事隔兩年多，童樂居的人手、培訓要求、監察制度均有改變。現任總幹事的周舜宜指，以往童樂居員工未必理解入住幼兒的背景，易誤解幼兒的行徑，現時有兼職臨床心理學家，定期與童樂居員工做個案分析，同事理解增加，對幼兒的態度、耐性、同理心也有改變。



該會執行委員會主席李永誠強調，在童樂居一事上，着重改善措施的持續性，也特別着重持續教育、持續培訓。他指監察工作可以做很多，但要做到真正預防，是要令員工明白做甚麼事去保護兒童。



李永誠又提到政府想鼓勵生育，最簡單的措施莫過於為市民提供好的托兒服務，期望社署盡快重新開放該會競投新服務的資格，「請政府可以能夠讓我們再次去競投一些新的服務，再次去造福社會的有需要的人士。」



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尚有一名受虐兒童仍在童樂居 總幹事稱無再重提「舊事」

香港保護兒童會轄下住宿幼兒中心「童樂居」2021年12月爆出虐兒事件，受虐兒童至少35人，累計34名員工涉嫌虐兒被控。

事隔兩年多，現任總幹事周舜宜指，事件中的受虐兒童大多因年過三歲，已離開童樂居，尚餘下一位因未銜接至其他服務，仍留在童樂居，周舜宜指該幼兒未有再重提「舊事」。

預計下學年有20多個「超齡兒童」未有服務銜接而滯留

不過，周舜宜說該幼兒年近四歲，屬未有服務銜接而滯留童樂居的「超齡兒童」，但他並非孤例，預計下一學年有20多個這類兒童繼續留在童樂居，「我們現在仍繼續面臨這超齡兒童的問題 ，這是整體上院舍服務的問題。」

她稱，正思考如何與其他服務單位做好溝通，協助兒童過渡到其他服務單位，也考慮與女性戒毒機構合作，幫兒童母親戒毒，建立親子關係，藉以協助孩子回家生活。

▼保護兒童會「童樂居」▼



改革後增加人手設臨床心理學家 讓員工理解院內兒童有不幸背景

經改革後，童樂居現時的人手例，一個幼兒工作員約照顧五至六位幼兒。除了比例變動，周舜宜也指，現時對童樂居員工的要求也比以往多，除一般照顧，員工也要理解入住兒童的背景、及關注兒童的特殊需要。

她指出，入住童樂居的嬰幼兒，有八九成的母親都是吸毒者，有些是早產嬰、有些一出生便要戒毒，有些家裡有虐兒、或其他家庭失能問題，意味着這些孩子在身體、以至心理上也受過損害、受過創傷。

但以往在童樂居工作的員工，未必理解入住幼兒的背景，昔日也無人會特意解釋，令員工們容易誤解幼兒一些行徑單純是「不合作、不聽話」，也更容易因而牽動情緒。

周舜宜指，現時有兼職臨床心理學家，定期與童樂居員工做個案分析，情況也跟以往明顯有分別，「同事明白多了，他們對小朋友的態度都會不同，那個耐性、同理心都會不同。」

變成我們都需要同事不是很機械式地照顧他（幼兒）吃喝睡覺及大小便，確保他睡得到、吃得到便算，而是真的去認識小朋友的心理需要、以及滿足他的心理需要，這都是一些額外的要求。 香港保護兒童會總幹事周舜宜

成立守護兒童學院 規定員要接受培訓

除了理解，持續進修同樣重要，周舜宜提到，該會於2023年初成立守護兒童學院，為員工提供培訓。學院的顧問委員會也訂出多個培訓範疇，包括幼兒成長與發展、照顧與教育等。

周舜宜指，大部份保護兒童會的員工，如幼兒工作員，每年均須完成10小時；該會部分員工，如職工、技工、廚師則只需完成5小時培訓。現時大部份員工已完成所需培訓時數。

她續指，希望當守護兒童學院提供培訓的經驗充足後，培訓的對象可以擴展，期望未來業界、服務使用者、公眾人士、任何有意想學習照顧幼兒的人也可以參與。

香港保護兒童會執行委員會主席李永誠指，童樂居的人手比例，經改革後，一個幼兒工作員約照顧五至六位幼兒，相關比例遠超社署訂下的1:8比例標準。（江麗盈攝）

設守護兒童顧問 進行突擊探訪及查看閉路電視片段

保護兒童會執行委員會主席李永誠也指出，童樂居的人手比例，經改革後，一個幼兒工作員約照顧五至六位幼兒，相關比例遠超社署訂下的1:8比例標準。

在童樂居事件後，該會也增設守護兒童顧問，直接向總幹事、及執行委員會其中一位委員匯報，除了負責培訓，其工作也包括到童樂居進行突擊探訪，亦會抽查童樂居的閉路電視片段。

周舜宜補充指，社署已經獎券基金撥款予兒童院舍添置應用人工智能技術的閉路電視鏡頭，目前仍在招標，同一時間，仍會繼續人手抽查閉路電視片段。

就立法會法案委員會正審議的《強制舉報虐待兒童條例草案》，他們分別提到該會早已制定守護兒童政策，幫助員工理解何謂合適守護兒童。現任守護兒童顧問劉燕玲也會為新入職同事進行訓練，集中講解如何識別兒童或受虐、發現兒童受虐應如何處理及舉報等。

▼2022年1月26日 保護兒童會公布涉及「童樂居」報告▼



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回顧事件揭發後，社署要求香港保護兒童會就事件提交檢討報告及改善建議，至2022年3月，該會展開為期9個月的服務重整計劃。事件也觸發社署成立兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會，分兩階段開展兒童住宿照顧及相關服務的檢討工作。

李永誠指，童樂居事件發生後，該會從無迴避，上任執行委員會主席夏穆亦曾公開鞠躬道歉。他強調重視改善措施的持續性，也特別着重持續教育、持續培訓，因監察工作可以做很多，但要真正預防，是要令員工明白做甚麼事去保護兒童。

▼2022年1月7日 社會福利署進駐「童樂居」▼



已提交報告 冀社署再准競投任何新服務

社署前年9月也因應檢討報告建議，為童樂居設定12個月監察期，並要求該會監察期間每三個月提交報告。保護兒童會也因這次事件，遭禁止競投任何新服務，並被扣減約180萬元撥款。

周舜宜指去年9月曾收到社署的信，稱滿意該會所做工作，而對上一次提交報告是今年3月，目前仍在等待社署的回應。

李永誠則提到，政府想鼓勵生育，最簡單的措施莫過於為市民提供好的托兒服務，期待社署盡快重新開放該會競投新服務的資格，「請政府可以能夠讓我們再次去競投一些新的服務，再次去造福社會的有需要的人士。」

他說，該會也正探索新服務，例如為區內雙職父母及其子女提供親子共融空間，同時提供心理輔導、照顧培訓等支援。

我們一路的做法都是沒有迴避，一路是見到有什麼提出優質好的建議，我們都會採納。我們希望是真的做好我們的品牌、服務，令服務使用者對我們恢復信心。 香港保護兒童會執行委員會主席李永誠

周舜宜指，改標誌非為「洗底」，而是藉童樂居事件為契機，重新檢視機構的存在目的及價值。（江麗盈攝）

標誌由木屐女孩背着小孩變彩色笑臉

香港保護兒童會成立近98年，去年開始進行品牌重塑，其標誌已由木屐女孩背着小孩，改為彩色笑臉。

周舜宜指，改標誌非為「洗底」，而是藉童樂居事件為契機，重新檢視機構的存在目的及價值，「都是童樂居事件之後，大家都覺得是時候，我們再去檢視一下，整個機構的抱負、使命、核心價值是甚麼。」

一年過去，機構已換上新標誌，設計中一個笑臉旁邊泛起漣漪，周舜宜說：「我們的目標、最終都是希望小朋友有一個快樂的童年。因為我們相信一個快樂的童年，是成就一個幸福的人生，因為快樂的童年、健康的童年就是一個基礎來，我們經常說黃金一千日、即是三歲定八十，是真的。」