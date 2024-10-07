大熊貓BB｜家姐飲奶相、弟弟趴地相曝光　姐弟MBTI人格竟然係……？

相信不少市民都有測試自己的「MBTI」16型人格屬性，大家又是否雙胞胎熊貓「MBTI」是什麼？海洋公園今日（7日）在香港大熊貓官方專頁再更新家姐細生活照，包括家姐飲奶照片等，又公布兩姐弟的「MBTI」是「CUTE（可愛）」。



不少網民留言大讚兩隻熊貓「可愛到無倫」，又言牠們應是「E人（外向型）」，因是「可愛的伊人」。



家姐張開眼睛在護理員懷裡揮動手腳。（香港大熊貓官方專頁）

家姐被護理員抱在懷裡餵奶。（香港大熊貓官方專頁）

香港大熊貓官方專頁更新一輯姐弟出生第50至51天的生活照，姐弟已經完全是大熊貓外貌，其中一張照片看到家姐被護理員抱在懷裡餵奶，另一張看到家姐張開眼睛在護理員懷裡揮動手腳。至於細佬則似乎更喜歡趴在地上一動不動，盡顯大熊貓慵懶特質。

MBTI（Myers – Briggs Type Indicator）是一項性格評量，全稱為麥布二氏心理類型量表，把人的性格分成 16 種類型。

官方專頁更公布兩隻熊貓「MBTI」，指姐弟都是「CUTE（可愛）」，並貼出姐弟兩人頭靠頭背影照片，可愛至極。

（香港大熊貓官方專頁）

細佬趴在地上一動不動。（香港大熊貓官方專頁）

細佬趴在地上一動不動。（香港大熊貓官方專頁）

多名網民留言大讚姐弟「真係可愛到無呀」，又稱兩隻大熊應該是「E人（外向型）」，因為是「可愛的伊人」。有網民則留意到家姐眼大大、有長長的眼睫毛。

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