求肺｜剖腹產子媽媽危殆急需換肺　醫管局呼籲捐出離世親人肺臟

醫管局今日（7日）發出緊急呼籲，指威爾斯親王醫院一名孕婦上月出現肺動脈高壓，在胎兒29周時，緊急剖腹產子後情況未見好轉，現時要依賴體外人工心肺維生，情況十分危急，急需換肺。



醫管局呼籲，如有腦幹死亡病人體重約45至60公斤，血型屬B+或O+，均屬合適捐贈者，希望遺屬可考慮捐出離世親人肺臟救人。



沙田威爾斯親王醫院。（資料圖片）

入院求醫始發現肺動脈高壓 緊急剖腹產子

醫管局表示，今年9月中，一名懷孕至29周的孕婦突然氣喘和雙腳水腫，前往威爾斯親王醫院急症室求醫，獲安排入院檢查，發現出現肺動脈高壓，情況危急，院方安排病人緊急剖腹產子以控制病情。

惟病人產子後情況未見好轉，目前依賴體外人工心肺支援以維生，經轉介接受肺移植評估，獲緊急列入肺移植輪候名單，目前於合適血型及體型的名單中列首位。

醫管局：病人急需與時間競賽

醫管局又表示，肺移植屬病人目前唯一根治方案，強調病人急需與時間競賽，及早接受肺臟移植，否則隨時出現中風、出血、感染，或器官衰竭等死亡風險。

醫管局呼籲，如有腦幹死亡病人體重約45至60公斤，血型屬B+或O+，均屬合適捐贈者，希望其家人可考慮捐出器官。

醫管局已向內地尋求幫助

醫管局又表示，鑑於該病人的情況十分危急，醫管局除了積極在本地為病人尋找合適的肺臟外，亦將盡快通過相關程序，向內地尋求幫助。當內地覓得願意捐贈器官的病人離世後，而在當地沒有合適的病人接受作移植，可協調將器官跨境捐贈到香港作配對移植，為危急病人帶來重生希望。

發言人強調，當尋獲合適的肺臟時，醫管局將嚴格按照相關的器官移植法規，從速向監管機構作出申請，確保所有程序符合有關標準及法規要求，並會盡快安排移植手術。