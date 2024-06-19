投訴威院醫生誤判致不舉　8年後研訊　事主：無諗過醫生會害人

男子「K」於2015年2月，因下體受傷後到急症室求醫，後疑因「斷錯症」被安排手術，最終導致不舉，遂向醫委會投訴當時主診醫生、現任威爾斯親王醫院外科副顧問醫生的譚皓汶專業失德；投訴最初不獲接納，其後經歷司法覆核勝訴後，時隔8年後終呈上醫委會研訊。



今日（19日）在研訊多番被問到為何沒有向其他醫護投訴，K回應指，只希望投訴安排手術的譚皓汶，他曾三度向譚問及手術風險和過程，但對方未有詳細解釋。K在回應盤問時，數度表示「無諗過醫生會害人」。



控方投訴內容指，當時為投訴人K的主診、時任威院泌尿科醫生譚皓汶，在K於2015年2月2日，接受一項緊急陰莖手術前，未有對其損傷作正確診斷、適當和/或充分調查診斷損傷 ；未向患者提供與其陰莖損傷有關的充分和/或準確的病史；以及未充分告知病人手術風險或合理替代方案；以及未適當於手術前管理患者的陰莖區域；遂據上述5點向醫委會作出專業失德投訴。

控方傳召K作證人時，先向其確認將採納文件，提及於2015年1月26日因下體撞到櫈柄而受傷的經過，並確認他後來在1月30日因行山後，發現下體陣痛而到急症室求診，並在過程中曾與不同醫生、護士反映經過。

包括手術前一日（2015年2月1日），K獲一名陳姓女醫生檢查並記錄病情；當時這名醫生指K下體應無大礙，惟按公立醫院程序，必先待資深醫生診斷後方能出院。

辯方於盤問之初，先就著K於投訴信提到他於撞到下體後，以「huge pain」（劇烈痛楚）一詞描述痛楚，但質疑其寫法從未提及時間，如用上「short while」（短時間）等表達痛楚非長時間。

K回應指，意外發生時「就係撞嗰吓痛」，但不可能寫信時，就以一個字代表整個時間，「我唔會第一分鐘10成痛、第2分鐘7成痛；其實係summarize（概括）咁寫。」K又說，信中有提到，事發後工作、生活如常，包括曾經行山；而直到1月30日，下體有「掐住痛」的感覺方到急症室求診。

辯方其後就2位威院醫生的醫療記錄及一名急症室護士記錄多次問道，當時K曾表示下體「無踵無紅」，但在報告上與描述不符；是否代表經手醫護說謊，或錯誤填寫。

K指，事先並不知道記錄有此寫法，強調是後面要向醫委會作出投訴後，取得有關記錄才知道。被問到為何只向主診的譚皓汶投訴，K則指希望「Focus 返邊個畀壓力、誤導我（進行手術）嗰個人」、「唔係（其他）護士或者醫生去誤導我話好緊急，我投訴佢啲乜嘢呢？」

控方原預計今天傳召K，以及另一名屯門醫院泌尿科醫生文志衛擔任專家證人；惟今日未能完成K的盤問環節。醫委會將研訊定於7月2日再續。（郭梓謙攝）

辯方再就K接受手術時所簽的同意書盤問說，何以K沒有意識到簽署後果，以及譚皓汶曾三度不正面回應提問，為何仍相信護士所說，可待醫生解答。

K稱，手術當天，與譚見過三次，第一次她宣稱為何K受傷隔了一段長時間才求醫，又指情況嚴重，不施手術有機會會不舉等問題，但當時K已反映無踵無瘀，排尿亦正常。約15分鐘後，譚再帶著手術同意書，要K簽署做手術；至於第三次，譚則來「催促」K簽署同意書，並安排其接受「緊急手術」。

K指，三次過程中都有向譚問及病情、手術風險、過程，以及會否有手術以外方式，先診斷病情再決定；但譚只一直強調「情況嚴重」，也未提過手術需切除包皮、引致下體變短、甚至不舉等嚴重後果。K再補充，進行手術前已不曾再見過譚，他多番形容「未見過公立咁急」、「我畀佢（譚）嚇嚫」。

除此之外，K又多次在庭上表示，「無諗過醫生會害人」，因手術前一星期情況正常；又強調所有後果均是事後知道；更一度表示「我唔知醫生係會害人，做完之後好想返去前一秒，但返唔返，我去嗰時係無事㗎」。

控方原預計今天傳召K，以及另一名屯門醫院泌尿科醫生文志衛擔任專家證人，惟今日未能完成K的盤問環節。

醫委會將研訊定於7月2日再續。