求肺｜威院產婦肺動脈高壓危殆　醫生稱罕見且危險　籲做產前檢查

威爾斯親王醫院一名孕婦上月出現肺動脈高壓，情況危殆須用體外人工心肺機器支援，並於胎29周時剖腹產子惜未見好轉，醫管局今（7日）發緊急捐肺呼籲。



根據資料，肺動脈高壓屬肺高壓一種，當肺動脈因故收窄，心臟需要更用力泵送血液繼而導致肺動脈壓力持續升高，最終或引致病人心臟衰竭和死亡。



有婦產科專科醫生形容，孕婦肺動脈高壓屬十分罕見情況，一間醫院可能10年才有一遇，且十分危險及隨時致命，一般產前檢查有機會找到蛛絲馬跡，若有發現會建議病人不要懷孕，建議懷孕前應做足產前檢查。



沙田威爾斯親王醫院。（資料圖片）

婦產科專科醫生：幾萬個孕婦之中才有一宗

根據香港罕見疾病聯盟「罕病小百科」介紹，肺動脈高壓是肺高壓一種，當肺動脈因故收窄，心臟需要更用力泵送血液繼而導致肺動脈壓力持續升高，最終可能引致病人心臟衰竭和死亡。

網站介紹，肺動脈高壓成因大致可分為原發性、遺傳性和繼發性，原發性原因不明；遺傳性是由於基因突變；繼發性有機會是由藥物或其他疾病引致，例如結締組織疾病包括紅斑狼瘡或硬皮症等等。

有曾在公立醫院工作多年的婦產科專科醫生表示，孕婦有肺動脈高壓十分罕見，一間醫院可能10年才一遇，以威院一年出生數字約7,000計算，可能幾萬個孕婦之中才有一宗，屬相當罕有，又指狀況十分危險，隨時可以致命。

威爾斯親王醫院。（資料圖片/鄧穎欣攝）

產前檢查如有蛛絲馬跡 醫生會建議不要懷孕

該婦產科專科醫生以其經驗作例子，稱曾見患紅斑狼瘡症孕婦出現該狀況，其他成因或是先天性心臟病等，形容一般病人若做產前檢查，或有蛛絲馬跡可發現有該病，醫生便會建議不要懷孕，強調產前檢查十分重要。

他續稱，肺壓較血壓少許多，一般約20mm Hg左右，若高於平常水平就會有較大阻力，情形等同一架車，「本身行到啲好平坦路，但突然有又高又斜路，個engine要點行？」

該醫生又說，病人雖然有妊娠糖尿，但相信兩者關係不大，反而懷孕有機會令她的肺動脈高壓問題加劇。至於29周早產嬰兒，他則指以現時香港醫療狀況，28周產子存活率可到8成，相信以威院技術，再在深切治療部照顧數星期至幾個月，問題不大。