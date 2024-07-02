威院醫生被投訴誤判致病人不舉　事主：無人會做陰莖變短手術

男子「K」9年前因下體撞到硬物受傷到急症室求醫，後疑因「斷錯症」被安排手術，最終導致不舉，遂向醫委會投訴當時主診醫生、現任威爾斯親王醫院外科副顧問醫生譚皓汶專業失德。



醫委會今日（2日）繼續紀律研訊，控、辯雙方完成盤問，包括K餘下有關術後到精神科求診的內容、譚皓汶答辯以及雙方專家證人作供。而K在接受盤問後，曾一度情緒激動指，「（譚皓汶）從來無講到（術後陰莖）會（縮）短，我都相信無人會同意做呢啲（手術）！」



現任威爾斯親王醫院外科副顧問醫生譚皓汶被一名男病人投訴專業失德，案件今日（2日）踏入第二日紀律研訊。（郭梓謙攝）

K引述被告稱如不簽手術同意書「就永久勃唔起」

研訊開初，先由辯方繼續盤問K有關當時譚皓汶同日三度與他見面，並要求他簽署手術同意書的細節。K交代指，當時譚攜同同意書前來時，重覆指情況「嚴重」、「緊急」，「（譚）未睇就話嚴重，見佢嗰刻已經被佢嚇嚫！」他稱在受驚下未有細閱同意書。

K強調最後一次見譚皓汶時，有向譚查詢手術詳情，包括手術風險、步驟等，但都不獲回應，K引述譚曾說「如果唔簽就永久勃唔起」。而在K簽署同意書後，譚便領走同意書離開，着他在病床等待，直至麻醉醫生出現，K才再追問手術詳情。

此時辯方質疑，距離譚離開與該名麻醉醫生明明相隔超過一小時，為何不到護士站查詢、求助，K則指「（當時）未消化晒啲嘢，驚個位係，唔知點同父母交代，無諗過會有事，完全擔心點同呀爸呀媽講。」他又說，麻醉醫生講解期間，有追問手術詳情，但麻醉醫生僅交代指要等主診醫生解釋。

稱被告承認手術時為其割包皮

就着術後發現下體出現紅腫、變短甚至小便出現問題，K指當時有因此追問譚，獲她回覆「無問題」、「手術順利」；而再三追問下，譚才表示施手術期間為其割包皮、「縫咗十幾針」。

而事後K亦因此情緒受困要到精神科求診，辯方則質疑其為何不曾交代有與護士、麻醉醫生求助，K則指因為譚的手術大受影響，當時精神科醫生僅圍繞譚的提問，「問啲咩就答啲咩」不欲主動提起。

K又一再重申受傷時並未勃起，在辦公室走廊亦不可能勃起；他一度激動指，「佢由頭到尾都無解釋過，肉眼睇無任何問題，佢不斷講好嚴重，從來無講到會短，我都相信無人會同意做呢啲！」

▼6月19日 首日研訊▼



控方專家證人：非緊急情況可作一星期觀察 再決定是否做手術

而上午完成K的盤問後，下午先由控方專家證人、屯門醫院泌尿科醫生文志衛作供，辯方確認文志衛所簽發、提交的醫學報告後再無追問。

醫委會成員黄至生問及，曾有5名醫護不約而同寫上K在勃起情況下受傷，問如果是文志衛作為主診的資深醫生，會否信納5名醫護寫法，因醫院部門應作為一個團隊看待。文志衛就指，雖不了解譚有否向病人了解情況，但大部分時間，一個資深醫生的確不會重複再筆錄病情，故需要依賴前一手醫護所寫的筆記判別病情。

文志衛又交代，有關下體受傷，甚至是否涉及陰莖骨折、早期陽萎等情況，如在非緊急情況下，一般可作一星期觀察，再決定是否需要安排手術。

至於會否有其他專業檢查工具、測試來斷症，毋須急於施術，文志衛就指沒有「100%」方法確保，但若然病人下體功能依然正常，沒有明顯受傷，診症則主要從過去有否突然受傷、受損，以及過去病例參照。

雙方完成盤問後，醫委會安排於9月28日裁決。雙方需於9月19日，提交書面結案陳詞予醫委會。（資料圖片/郭梓謙攝）

辯方完成盤問後，申請譚皓汶毋須答辯，因就著5項指控當中，「未適當於手術前管理患者的陰莖區域」一項沒有足夠證據，而案件亦應將早前5項指控作一併考量。

然而在專家證人文志衛的證供中，已證實譚的做法正常，另一位有份接觸K撰寫筆錄的醫生，亦無指明譚皓汶有犯錯，故向委員會申請毋須答辯。惟中午休庭後，委員會決定拒絕申請。

譚皓汶接受律政司代表盤問期間，則提及一天會見面很多病人，惟被問到會否特別為嚴重病人筆錄病情，譚皓汶就指會嘗試記下重點，但不會「白紙黑字」（black and white）記下。她稱曾與上司談及K的情況，但上司已沒有印象，故不能作供；而對K的情況，則有印象他曾提及痛楚，但沒有明確指出是「間中」痛。

至於就着K指控，曾受其威嚇「做咩咁遲先嚟睇」，譚皓汶則指對每個病人都會這樣提問，而K作為新症，要確認為何他非即時求診，因為7日內情況會有變；而7日以上，則有可能未能修復性功能。譚皓汶又承認，即使不如K於證供一樣說法，但意思差不多。

被告稱記得有說過術後下體會流血、不能勃起

控方又問道，當初譚皓汶是否有與K交代手術內容，包括下體會流血、發炎、不能勃起、陰莖麻痹甚至修補後變短。即使譚多翻指記不清楚當時「exact wording」（確切字眼）譚則同意自己有說過。

而醫委會再問及譚指，為何回應盤問映表示「沒有做好工作？」（Not done a good job!?）譚回應指，當下沒有意識到9年後會成為一宗投訴，自己應要重複筆錄一些重要資訊

至於有否單獨確認過K的病情，她就說考慮到當時K是年輕男子，而從過去類似病人情況，往往都會羞於承認病情，故只可從「持續痛楚」一點推測。

而辯方專家證人、屯門醫院泌尿外科顧問醫生朱秀群接受控方盤問晚表示，認同文志衛看法，而在臨床期間若病人下體沒有明顯問題下，則會視情況決定是否安排手術。

雙方完成盤問後，醫委會安排於9月28日裁決，而雙方需於9月19日，提交書面結案陳詞予醫委會。