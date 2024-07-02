威院醫生被投訴誤判致病人不舉 事主：無人會做陰莖變短手術
男子「K」9年前因下體撞到硬物受傷到急症室求醫，後疑因「斷錯症」被安排手術，最終導致不舉，遂向醫委會投訴當時主診醫生、現任威爾斯親王醫院外科副顧問醫生譚皓汶專業失德。
醫委會今日（2日）繼續紀律研訊，控、辯雙方完成盤問，包括K餘下有關術後到精神科求診的內容、譚皓汶答辯以及雙方專家證人作供。而K在接受盤問後，曾一度情緒激動指，「（譚皓汶）從來無講到（術後陰莖）會（縮）短，我都相信無人會同意做呢啲（手術）！」
K引述被告稱如不簽手術同意書「就永久勃唔起」
研訊開初，先由辯方繼續盤問K有關當時譚皓汶同日三度與他見面，並要求他簽署手術同意書的細節。K交代指，當時譚攜同同意書前來時，重覆指情況「嚴重」、「緊急」，「（譚）未睇就話嚴重，見佢嗰刻已經被佢嚇嚫！」他稱在受驚下未有細閱同意書。
K強調最後一次見譚皓汶時，有向譚查詢手術詳情，包括手術風險、步驟等，但都不獲回應，K引述譚曾說「如果唔簽就永久勃唔起」。而在K簽署同意書後，譚便領走同意書離開，着他在病床等待，直至麻醉醫生出現，K才再追問手術詳情。
此時辯方質疑，距離譚離開與該名麻醉醫生明明相隔超過一小時，為何不到護士站查詢、求助，K則指「（當時）未消化晒啲嘢，驚個位係，唔知點同父母交代，無諗過會有事，完全擔心點同呀爸呀媽講。」他又說，麻醉醫生講解期間，有追問手術詳情，但麻醉醫生僅交代指要等主診醫生解釋。
稱被告承認手術時為其割包皮
就着術後發現下體出現紅腫、變短甚至小便出現問題，K指當時有因此追問譚，獲她回覆「無問題」、「手術順利」；而再三追問下，譚才表示施手術期間為其割包皮、「縫咗十幾針」。
而事後K亦因此情緒受困要到精神科求診，辯方則質疑其為何不曾交代有與護士、麻醉醫生求助，K則指因為譚的手術大受影響，當時精神科醫生僅圍繞譚的提問，「問啲咩就答啲咩」不欲主動提起。
K又一再重申受傷時並未勃起，在辦公室走廊亦不可能勃起；他一度激動指，「佢由頭到尾都無解釋過，肉眼睇無任何問題，佢不斷講好嚴重，從來無講到會短，我都相信無人會同意做呢啲！」
▼6月19日 首日研訊▼
控方專家證人：非緊急情況可作一星期觀察 再決定是否做手術
而上午完成K的盤問後，下午先由控方專家證人、屯門醫院泌尿科醫生文志衛作供，辯方確認文志衛所簽發、提交的醫學報告後再無追問。
醫委會成員黄至生問及，曾有5名醫護不約而同寫上K在勃起情況下受傷，問如果是文志衛作為主診的資深醫生，會否信納5名醫護寫法，因醫院部門應作為一個團隊看待。文志衛就指，雖不了解譚有否向病人了解情況，但大部分時間，一個資深醫生的確不會重複再筆錄病情，故需要依賴前一手醫護所寫的筆記判別病情。
文志衛又交代，有關下體受傷，甚至是否涉及陰莖骨折、早期陽萎等情況，如在非緊急情況下，一般可作一星期觀察，再決定是否需要安排手術。
至於會否有其他專業檢查工具、測試來斷症，毋須急於施術，文志衛就指沒有「100%」方法確保，但若然病人下體功能依然正常，沒有明顯受傷，診症則主要從過去有否突然受傷、受損，以及過去病例參照。
辯方完成盤問後，申請譚皓汶毋須答辯，因就著5項指控當中，「未適當於手術前管理患者的陰莖區域」一項沒有足夠證據，而案件亦應將早前5項指控作一併考量。
然而在專家證人文志衛的證供中，已證實譚的做法正常，另一位有份接觸K撰寫筆錄的醫生，亦無指明譚皓汶有犯錯，故向委員會申請毋須答辯。惟中午休庭後，委員會決定拒絕申請。
譚皓汶接受律政司代表盤問期間，則提及一天會見面很多病人，惟被問到會否特別為嚴重病人筆錄病情，譚皓汶就指會嘗試記下重點，但不會「白紙黑字」（black and white）記下。她稱曾與上司談及K的情況，但上司已沒有印象，故不能作供；而對K的情況，則有印象他曾提及痛楚，但沒有明確指出是「間中」痛。
至於就着K指控，曾受其威嚇「做咩咁遲先嚟睇」，譚皓汶則指對每個病人都會這樣提問，而K作為新症，要確認為何他非即時求診，因為7日內情況會有變；而7日以上，則有可能未能修復性功能。譚皓汶又承認，即使不如K於證供一樣說法，但意思差不多。
被告稱記得有說過術後下體會流血、不能勃起
控方又問道，當初譚皓汶是否有與K交代手術內容，包括下體會流血、發炎、不能勃起、陰莖麻痹甚至修補後變短。即使譚多翻指記不清楚當時「exact wording」（確切字眼）譚則同意自己有說過。
而醫委會再問及譚指，為何回應盤問映表示「沒有做好工作？」（Not done a good job!?）譚回應指，當下沒有意識到9年後會成為一宗投訴，自己應要重複筆錄一些重要資訊
至於有否單獨確認過K的病情，她就說考慮到當時K是年輕男子，而從過去類似病人情況，往往都會羞於承認病情，故只可從「持續痛楚」一點推測。
而辯方專家證人、屯門醫院泌尿外科顧問醫生朱秀群接受控方盤問晚表示，認同文志衛看法，而在臨床期間若病人下體沒有明顯問題下，則會視情況決定是否安排手術。
雙方完成盤問後，醫委會安排於9月28日裁決，而雙方需於9月19日，提交書面結案陳詞予醫委會。