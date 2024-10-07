數碼港超算中心年底啟用　AI資助計劃即日起受5類企業及機構申請

為推動本港人工智能生態圈（AI）發展，為期3年的人工智能資助計劃今日（7日）正式推出。其中，數碼港正全速設立人工智能超算中心（數碼港超算中心），首階段設施將於年底前投入服務。 數字政策辦公室今日公布，合資格機構即日起可向數碼港申請資助，以善用超算中心所提供的算力推動科研突破，資助將為超算中心服務定價最高70%。



財政司司長陳茂波（左二）2月28日在添馬政府總部舉行《財政預算案》記者會，並回應提問。（政府新聞處圖片）

最高可獲服務定價7成資助

《財政預算案》宣布撥款30億元，推行為期3年的人工智能資助計劃。數字政策辦公室今日公布，將向5類合資格企業及機構提供財政支援，包括本地院校、研發機構、政府部門、人工智能初創企業及重點企業，以便進一步提升公共服務例如規劃、屋宇、工程、人口、運輸、氣象、環境等領域，以及對本港研發及人工智能創新作出貢獻，帶動本地人工智能生態圈的發展。

合資格用戶在提供一般情況下，可獲服務定價最高7成的資助。有關資助申請的評審及批准，將由政府今年8月委任的人工智能資助計劃委員會進行，包括具體的資助額度、期限及使用條件等。

數碼港行政總裁鄭松岩表示，數碼港人工智能超算中心即將在年內投入服務，標誌著香港人工智能發展邁進新里程。 （數碼港提供圖片）

數碼港超算中心首階段設施預計於年底前投入服務，有關算力將逐步提升至每秒浮點運算約三千千萬億次，即3,000 petaFLOPS的水平。 資助計劃簡介會將10日以線上線下混合模式舉行，詳情可瀏覽數碼港專題網頁。

數碼港行政總裁鄭松岩表示，數碼港人工智能超算中心即將在年內投入服務，作為香港首座最具規模的人工智能超算中心，標誌著香港人工智能發展邁進新里程。數碼港將繼續引進更多創科旗艦企業，並透過打造蓬勃的人工智能生態系統等，鞏固香港作為國際創新科技中心的地位。