ChatGPT｜科大為鼓勵教師應用AI教學　撥款1000萬設基金資助教案

科大於今年3月撥款1,000萬成立「教育及生成式人工智能基金」，邀請教職員提交生成式AI教學建議書，鼓勵在課程中使用生成式AI。基金會為每個獲選項目提供最高25萬資助，首輪計劃有13個項目獲得資助。



科大教育創新中心主任Sean Mcminn博士。（盧勁揚攝）

基金首輪資助13個項目 設多個評選準則

科大教育及生成式人工智能基金資助的13個項目之中，包括由綜合系統與設計學系客座教授黃岳永及計算機科學及工程學系教授康立德的項目。科大教育創新中心主任Sean Mcminn博士表示，基金評選準則包括項目能否轉移到該部門的其他科目；項目於資助完結後仍可繼續運行，具可持續性，以及項目能促進學生學習等。

科大綜合系統與設計學系客座教授黃岳永。（盧勁揚攝）

黃岳永教授於剛過去的學期任教一個與社會創新相關的課程，當中涉及訓練學生於探訪服務對象時的對答及技巧，相關訓練於過去需要花相當的時間由經驗社工與學生進行情景訓練及模擬對答。現時採用生成式AI與學生進行訓練後，能夠節省約兩周的時間，從而增加實地探訪活動的時間。另外，學生可以利用生成式AI獲取探訪計劃建議，從中整理出有用資訊。他強調，使用AI會更著重學生對問題的辨證能力。

科大計算機科學及工程學系教授康立德。（盧勁揚攝）

康立德教授的研究興趣是計算機音樂，其課程於剛過去的學期就有學生以人工智能製作音樂短片，學生需同時提供製作過程以作評估。他指，生成式AI有助降低音樂創作門檻，學生即使沒有相關音樂知識，一樣可以更快及更直接地參與高層次的音樂創作。他又期望撥款有助課程教育學生最新的AI工具，並用於音樂創作。

AI出現影響評估模式 教職員可因應課程決定AI使用程度

面對生成式AI令學術評估的難度增加，黃岳永教授認為當中涉及評分方法的轉變，例如使用「促進學習的評估」（Assessment for learning），將評分準則分折至課程的不同階段，令學生可以在學習過程之中不斷進步，而過去常用的評估方法如期末試，只有分數高低，難以檢視學習過程。

對於審查學術誠信工具可能誤判學生違反操守，Sean Mcminn博士指科大已向教職員解釋相關原因和提供工作坊及課程。另外，教職員亦可因應課程內容及性質，自行決定課程應用AI的程度。他指，如課程評估學生對事實性知識的掌握，亦可考慮採用傳統評估模式如考試。

另外，科大會為教職員提供生成式AI相關的教學教程、指南和自學課程，學生亦可參與由學校提供的生成式AI素艱課程。