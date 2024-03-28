政府斥30億資助大學及科研機構　善用超算中心發展人工智能項目

上月底公布的財政預算案宣布撥款30億元，推行為期3年的人工智能資助計劃。政府向立法會提交文件，指會預留當中逾28億元，資助合資格本地大學、研發機構、政府部門、人工智能初創企業和策略性企業，善用超算中心算力資源，配合人工智能發展。



特區政府資助大學等機構. REUTERS/Aly Song/File Photo

創新科技及工業局向立法會資訊科技及廣播事務委員會提交文件指，根據政府資訊科技總監辦公室顧問估算，超算中心 在未來三至五年預計可為香港本地生產總值帶來60億至160 億港元的增長。此外，超算中心預計在未來三至五年可創造多達700至1300 個專業職位，同時能吸引海外和內地的人才及企業來港，有助提升香港的研究水平及數字經濟發展，並促進國際及區域性合作，從而推動香港發展成為國際創科中心。

顧問研究顯示香港業界對超級算力的需求非常迫切，超過九 成的算力需求主要來自本地大學及研發機構等。隨著超算中 心的成立，顧問建議向業界提供資助，讓有潛力為本港科研 及人工智能創新作重大貢獻的研發項目及團隊可善用超算中 心的算力資源。

當局指，為支援香港人工智能生態圈的發展，下年度預算案 宣布撥款30億元，推行為期三年的人工智能資助計劃，按顧問建議當中28.56億元會用以資助合資格用戶，包括本地八所獲教資會資助的大學、各公營研發中心如香港生產力促進局等、政府部門、數碼港和科技園的培育公司和畢業生及策略性企業，善用數碼港超算中心最高九成的算力。

數碼港會成立獨立委員會，釐定資助條件和細節，審批資助申請；一般情況下，用戶可獲服務定價的最高7成資助，特殊情況可批出定價最高9成資助。

至於餘下的款項，1億元留予加強超算中心的網絡及數據安全配備；4400萬元用作加強培育人才，招攬海內外人工智能企業落戶香港，在本地和海內外進行推廣和教育活動。

數碼港的人工智能超算中心今年下半年開始投入運作，資科辦將與數碼港簽訂協議，確保資助計劃能配合超算中心的時間表。到2026年超算中心開始全面運營，政府會檢討資助計劃的整體運作和成效。