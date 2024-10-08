Coldplay演唱會｜啟德體育園5萬人散場　議員倡善用碼頭渡輪疏散

英國殿堂級樂隊Coldplay，即將在明年4月在新建成的啟德體育園，連開3場巡迴演唱會，屆時約5萬人同時間離開活動場地，引起外界關注其交通配套安排。鞏固及促進九龍東第二核心商業區的相關政策事宜小組委員會主席、立法會議員鄧家彪今早（8日）在商台節目認為，人流疏散確實是考驗，只能依靠港鐵加密屯馬線的班次，以及期望附近的大型商場及商吸收離場觀眾。



鄧家彪又指，已有多名議員建議在園區預留位置停泊非專營巴士，提供跨區及跨境路線；並研究渡輪路線途經啟德接載觀眾，同時為旅客提供坐船的旅遊體驗。



英國殿堂級樂隊Coldplay即將在2025年4月來港開演唱會。（資料圖片）

啟德體育園一帶規劃圖。（啟德體育園官網）

立法會鞏固及促進九龍東第二核心商業區的相關政策事宜小組委員會昨日（7日）討論檢視九龍東第二核心商業區的水陸交通配套，其中便提到活動結束後短時間內，如何在短時間疏散人群。

目前主要疏散方法︰港鐵屯馬線、啟德商戶吸收觀眾

該委員會主席鄧家彪今早在商台節目表示，人流疏散確實是個大考驗，目前只能依靠港鐵加密屯馬線的班次載客，並期望啟德的大型商場，以及園區內100多間商舖，如海棉吸收離場觀眾。至於巴士的容納人數有限，同時啟德區內只得數條巴士路線，並非疏散人流的首選。

因為巴士同小巴營運商要計數，佢唔係每日都有五萬人去到睇Show，盛事可能一個月一兩次，或者兩三次，所以可唔可以特別高峰入去分流呢？其實好多人都觀望，包括𠵱家郵輪碼頭都做唔到呢點啦。 立法會議員鄧家彪

鞏固及促進九龍東第二核心商業區的相關政策事宜小組委員會主席鄧家彪。（資料圖片／梁鵬威攝）

研停泊非專營巴士提供跨區跨境路線

鄧家彪透露，各議員昨日在會議亦建議兩個方法，包括研究在園區預留位置停泊非專營巴士，主力提供跨區甚至是跨境路線；並研究觀塘開往北角的渡輪，途經啟德接載觀眾分流，同時為旅客提供坐船的旅遊體驗，一舉兩得。

被問到啟德體育園對附近居民的影響，鄧家彪提到每逢大時大節，長洲亦會大受影響，不過當地居民已形成習慣，人流高峰期間會懂得避開；惟跑道區的居民則無路可走，因此政府需要安排特別的措施。

當局將為啟德體育園壓力測試5次

鄧家彪透露，政府已嚴陣以待，例如政務司司長陳國基於上月起，帶領督導委員會為啟德體育園的人流疏散做準備，將進行5次壓力測試，包括處理安全問題及人流管理等。

立法會議員楊永杰。（資料圖片／廖雁雄攝）

楊永杰籲當局為附近房屋改裝隔音玻璃

立法會議員楊永杰則在相同節目中，關注啟德體育園的嘈音問題。他表示，雖然體育園主場館在晚間會關閉天幕時，場外的音量估計只有50分貝，惟日間天幕打開時，則高達90分貝。因此他建議當局在附近建屋時，改裝隔音玻璃，否則落成後才執漏，則為時已晚。