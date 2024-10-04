啟德體育園火警演習｜消防處：與園方緊密合作為未來活動做足準備
撰文：陶嘉心
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啟德體育園將於明年首季啟用，消防處今日（4日）在啟德體育園進行火警演習，模擬青年運動場舉行大型活動時發生火警，多名觀眾受傷。消防處指，會與體育園及其他相關單位緊密合作，為未來舉辦各項活動做好準備。
消防處在社交平台稱，今日在啟德體育園進行火警演習，模擬青年運動場舉行大型活動時發生火警多名觀眾受傷。
演習中，消防人員接報到場後，隨即展開滅火救援行動，救護人員迅速為傷者處理傷勢，並進行院前治理。消防處人員亦聯同體育園職員，協助大量觀眾同工作人員有序疏散到安全地方。
演習結束後，消防人員向職員講解使用滅火筒及火警逃生時的注意事項。消防處稱，會繼續與啟德體育園及其他相關單位緊密合作，為未來舉辦各項活動做足準備。
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